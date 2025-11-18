 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В посольстве сообщили о желании Японии возобновить прямые рейсы в Россию

В посольстве России сообщили о желании Японии возобновить прямые рейсы
Сюжет
Война санкций

Японские авиакомпании заинтересованы в возобновлении прямых рейсов в Россию, рассказали «Известиям» в российском посольстве в Токио.

Как отметили в дипмиссии, запросы на возобновление полетов поступают не только от крупнейших перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA), но и от местных авиакомпаний, оказавшихся в сложной ситуации из-за политики правительства.

Издание отмечает, что ранее между Россией и Японией действовали несколько маршрутов. Сейчас японские перевозчики не только не летают в Россию, но и обходят российское воздушное пространство при полетах в Европу, выбирая более длинные маршруты над Центральной Азией или Гренландией, что увеличивает стоимость билетов и время в пути, а также ускоряет износ техники.

Представители Korean Air, ключевого корейского перевозчика, заявили изданию, что авиакомпания готова рассмотреть возобновление прямых рейсов в Россию после согласований с профильными ведомствами. До 2022 года перевозчик вместе с «Аэрофлотом» выполнял рейсы из Москвы и Санкт Петербурга в Сеул, Пусан, Чеджу и Гимпо.

Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций
Политика
Минору Кихара

В конце октября замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что авиакомпании России и Японии ведут переговоры о возможном возобновлении прямых рейсов между странами. Он напомнил, что российская сторона не запрещала японским перевозчикам летать в Россию — это решение принимало правительство Японии.

Прямое авиасообщение было приостановлено в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. С января по сентябрь 2025 года Японию посетили около 130 тыс. россиян, тогда как за весь 2024 год этот показатель составил 99 тыс., а в 2023-м — 42 тыс. Рост турпотока связывают с лояльной визовой политикой Японии и доступными авиабилетами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Япония Россия Авиакомпании Japan Airlines
Материалы по теме
Китай поддержал авиакомпании в споре с США по запрету полетов над Россией
Политика
В МИДе не исключили возобновление прямых рейсов между Россией и Японией
Политика
В Китае зафиксировали массовые отмены броней на рейсы в Японию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
Вильфанд сообщил, что дождь смоет весь выпавший в Москве снег Общество, 05:05
В двух российских регионах ввели режим беспилотной опасности Политика, 04:53
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Министр нацбезопасности Израиля призвал к аресту президента Палестины Политика, 04:43
Венгрия пойдет в суд в случае запрета на импорт энергоресурсов Политика, 04:21
В посольстве сообщили о желании Японии возобновить прямые рейсы в Россию Политика, 04:04
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке» Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Аэропорт Саратова приостановил рейсы Политика, 02:29
Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу Общество, 02:14
СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа Политика, 02:09
В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии Общество, 01:47
Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения Политика, 01:45