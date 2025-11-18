В посольстве сообщили о желании Японии возобновить прямые рейсы в Россию

Японские авиакомпании заинтересованы в возобновлении прямых рейсов в Россию, рассказали «Известиям» в российском посольстве в Токио.

Как отметили в дипмиссии, запросы на возобновление полетов поступают не только от крупнейших перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA), но и от местных авиакомпаний, оказавшихся в сложной ситуации из-за политики правительства.

Издание отмечает, что ранее между Россией и Японией действовали несколько маршрутов. Сейчас японские перевозчики не только не летают в Россию, но и обходят российское воздушное пространство при полетах в Европу, выбирая более длинные маршруты над Центральной Азией или Гренландией, что увеличивает стоимость билетов и время в пути, а также ускоряет износ техники.

Представители Korean Air, ключевого корейского перевозчика, заявили изданию, что авиакомпания готова рассмотреть возобновление прямых рейсов в Россию после согласований с профильными ведомствами. До 2022 года перевозчик вместе с «Аэрофлотом» выполнял рейсы из Москвы и Санкт Петербурга в Сеул, Пусан, Чеджу и Гимпо.

В конце октября замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что авиакомпании России и Японии ведут переговоры о возможном возобновлении прямых рейсов между странами. Он напомнил, что российская сторона не запрещала японским перевозчикам летать в Россию — это решение принимало правительство Японии.

Прямое авиасообщение было приостановлено в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. С января по сентябрь 2025 года Японию посетили около 130 тыс. россиян, тогда как за весь 2024 год этот показатель составил 99 тыс., а в 2023-м — 42 тыс. Рост турпотока связывают с лояльной визовой политикой Японии и доступными авиабилетами.