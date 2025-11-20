Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятке против воронежского судьи

Александр Бастрыкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, сообщает пресс-служба СК.

Дело возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей России по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 той же статьи — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Следствие установило, что Мальцева в декабре 2021 года получила от своего знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку 250 тыс. руб. «Деньги были получены за процедуры наблюдения в ООО «Малика» по делу о банкротстве, сохранение активов компании и принятие других решений, выгодных взяткодателю», — говорится в сообщении.

Коликов также передал Мальцевой 4,5 млн руб., тем самым частично оплатив квартиру, которую судья купила. За деньги Мальцева должна была отменить результаты торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве, которым она занималась.

Несколькими днями ранее, 17 ноября Бастрыкин попросил у ВККС согласие на возбуждение дел о взяточничестве против трех судей: из Адыгеи Адама Воитлева, из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова (в отставке) и в отношении курской судьи Ольги Петровой. Все дела основаны на статьях о взятках.

Позже Бастрыкин попросил согласие на возбуждение уголовных дел еще против трех судей.