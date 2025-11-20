 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятке против воронежского судьи

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, сообщает пресс-служба СК.

Дело возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей России по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 той же статьи — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Следствие установило, что Мальцева в декабре 2021 года получила от своего знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку 250 тыс. руб. «Деньги были получены за процедуры наблюдения в ООО «Малика» по делу о банкротстве, сохранение активов компании и принятие других решений, выгодных взяткодателю», — говорится в сообщении.

Офицера Минобороны арестовали за взятку и брак в ремонте военного корабля
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Коликов также передал Мальцевой 4,5 млн руб., тем самым частично оплатив квартиру, которую судья купила. За деньги Мальцева должна была отменить результаты торгов имуществом ООО «Стройсервис» по делу о банкротстве, которым она занималась.

Несколькими днями ранее, 17 ноября Бастрыкин попросил у ВККС согласие на возбуждение дел о взяточничестве против трех судей: из Адыгеи Адама Воитлева, из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова (в отставке) и в отношении курской судьи Ольги Петровой. Все дела основаны на статьях о взятках.

Позже Бастрыкин попросил согласие на возбуждение уголовных дел еще против трех судей.

Владислав Гордеев, Софья Полковникова
взятка Александр Бастрыкин судья
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
