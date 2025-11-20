ФСБ: в Севастополе арестовали офицера за вымогательство и взятки

Офицера Минобороны арестовали за взятку и брак в ремонте военного корабля

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе отправили под стражу по делу о получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, военный вымогал взятку у главы одного из судоремонтных предприятий Севастополя в обмен на приемку ремонта военного корабля. Работы провели по госконтракту. Руководитель фирмы передал военному деньги.

Сумма ущерба государства от действий подозреваемого превысила 8 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Севастопольский гарнизонный военный суд отправил сотрудника Минобороны под арест, где он проведет как минимум два месяца.