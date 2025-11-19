 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовные дела против шести судей

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовные дела против шести судей, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). 

На предстоящем заседании ВККС будет рассмотрен вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей (судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Воитлева Адама Нуриевича, заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны, мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарской Республики в отставке Темботова Мухамеда Мухамедовича, председателя Смольненского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Тарасова Валерия Юрьевича, судьи этого же суда Голиковой Каринэ Артуровны, судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Круглова Вячеслава Николаевича) и даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия Анатольевича.

Также Высшая Квалификационная коллегия рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи, председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который находится на Кипре, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией. Уведомление о заседании коллегии получил его представитель. 

На ближайшем заседании ВККС будет лично присутствовать председатель Верховного суда Игорь Краснов, сообщил РБК источник в высшей судебной инстанции. Он занял этот пост в сентябре, перейдя в судебную систему с должности генерального прокурора. В надзорном ведомстве Краснов сформировал репутацию сторонника жесткой антикоррупционной политики. В своем последнем интервью РБК в статусе генпрокурора он подчеркивал, что «самый простой способ снять с себя риски судебных претензий – законопослушное и социально ориентированное поведение».

Из сообщения коллегии, в частности, следует, что Тарасов подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), Голикова — по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), а Круглов — по ч. 1 ст. 305 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Надежда Сарсания, Елена Чернышова
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
