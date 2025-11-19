Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовные дела против шести судей

Александр Бастрыкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовные дела против шести судей, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

На предстоящем заседании ВККС будет рассмотрен вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей (судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Воитлева Адама Нуриевича, заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны, мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарской Республики в отставке Темботова Мухамеда Мухамедовича, председателя Смольненского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Тарасова Валерия Юрьевича, судьи этого же суда Голиковой Каринэ Артуровны, судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Круглова Вячеслава Николаевича) и даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия Анатольевича.

Также Высшая Квалификационная коллегия рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи, председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который находится на Кипре, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией. Уведомление о заседании коллегии получил его представитель.

На ближайшем заседании ВККС будет лично присутствовать председатель Верховного суда Игорь Краснов, сообщил РБК источник в высшей судебной инстанции. Он занял этот пост в сентябре, перейдя в судебную систему с должности генерального прокурора. В надзорном ведомстве Краснов сформировал репутацию сторонника жесткой антикоррупционной политики. В своем последнем интервью РБК в статусе генпрокурора он подчеркивал, что «самый простой способ снять с себя риски судебных претензий – законопослушное и социально ориентированное поведение».

Из сообщения коллегии, в частности, следует, что Тарасов подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), Голикова — по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), а Круглов — по ч. 1 ст. 305 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).

