Общество
0

Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил у ВККС согласие на возбуждение дел о взяточничестве против двух судей: из Адыгеи Адама Воитлева и из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова (в отставке). Об этом говорится в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

В отношении Воитлева (судья Шовгеновского районного суда Адыгеи) дело могут возбудить по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). По той же части статьи Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела в отношении курской судьи Ольги Петровой.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Против курской судьи попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве
Политика
Александр Бастрыкин

Бастрыкин запросил согласие на дело против Темботова по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК России по пяти эпизодам (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Дело также должно быть заведено по ч. 1 ст. 291.2 УК (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб.). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до одного года.

Софья Полковникова
Александр Бастрыкин взятка судья
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
