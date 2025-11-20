 Перейти к основному контенту
Политика
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии

Фото: Stefan Rousseau / Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам задать военным вопрос о действиях у берегов Великобритании судна «Янтарь», передает корреспондент РБК.

«Это надо в Минобороны [России]», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать недавние заявления из Лондона о том, что находящийся возле Северной Шотландии корабль «Янтарь» применил лазерные системы против экипажей ВВС Британии, направленных для наблюдения за ним.

Экс-глава МИ-6 предупредил о реакции британских ВМС на корабль «Янтарь»
Политика
Корабль &laquo;Янтарь&raquo;

108-метровое океанографическое исследовательское судно «Янтарь» — головное судно проекта 22010 «Крюйс», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Корабль оснащен глубоководными обитаемыми аппаратами для изучения толщи Мирового океана и его дна.

В январе 2025 года российский корабль был замечен в Ла-Манше. Он вызвал беспокойство у британских военных и экспертов НАТО. Они полагают, что судно ведет разведку и угрожает подводным кабелям.

Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав в интервью Sky News назвал «Янтарь» «частью подводного военного потенциала России».

Посольство России в Лондоне, в свою очередь, усомнилось в состоятельности заявлений британской стороны.

Денис Малышев
Дмитрий Песков Минобороны Великобритания янтарь
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
