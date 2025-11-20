Экс-глава МИ-6 предупредил о реакции британских ВМС на корабль «Янтарь»

Корабль «Янтарь» (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Корабли военно-морского флота Великобритании будут действовать решительно в случае сближения с российским кораблем «Янтарь», находящимся возле Северной Шотландии, заявил телеканалу Sky News сэр Ричард Дирлав, возглавлявший МИ-6 с 1999 по 2004 год.

«Возможно, они сделают предупредительный выстрел или прервут его продвижение таким образом, чтобы заставить изменить курс», — сказал эксперт.

В Минобороны Великобритании ранее сообщили, что за находящимся у границ территориальных вод иностранным судном следит фрегат HMS Somerset.

Сэр Ричард Дирлав назвал «Янтарь» «частью подводного военного потенциала России».

«Я думаю, он может запускать подводные аппараты из-под своего киля. И они, вероятно, разведывают подводные коммуникации с Великобританией», — пояснил он.

108-метровое океанографическое исследовательское судно «Янтарь» — головное судно проекта 22010 «Крюйс» построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Корабль предназначен для исследования не только толщи Мирового океана, но и его дна. Для этих целей предусмотрено оснащение судна глубоководными обитаемыми аппаратами. Возможно также использование «Янтаря» в спасательных целях.

В январе 2025 года российский корабль был замечен в Ла-Манше. Он вызвал беспокойство у британских военных и экспертов НАТО. Тогда же министр обороны Королевства Джон Хили предупредил, что его ведомство не станет уклоняться от решительных действий в случае необходимости. Там полагают, что судно угрожает подводным кабелям Великобритании и НАТО.

19 ноября британское Минобороны сообщило, что «Янтарь» применял лазерные системы против экипажей ВВС Британии, которые были направлены для наблюдения за ним.

Посольство России в Лондоне назвало заявления британской стороны несостоятельными и поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.