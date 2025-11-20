Солнце выбросило «царь-протуберанец» в 80 раз больше Земли

Video

От Солнца оторвался крупный протуберанец, размер которого в 80 раз больше диаметра Земли. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Формирование и выброс протуберанца произошли в ночь на 20 ноября на северном полюсе Солнца. Его размер в момент отрыва от звезды превысил 1 млн км.

Протуберанец — это большой фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.

В пресс-службе лаборатории подчеркнули, что о причинах явления ничего неизвестно, так как источник находится на обратной стороне Солнца. В публикации напомнили, что 17 ноября примерно в той же области был выброс крупного облака плазмы.

В лабораторию полагают, что оба события имеют общий источник. Кроме того, они могут быть связаны с центром 4274, который на прошлой неделе произвел самые крупные вспышки года — X5.1 и X4.0.

Вспышки на Солнце по уровням излучения делят на 5 классов: A, B, C, M и X, где минимального A — минимальный, а X — самый мощный. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников, а также вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние.

Ранее, 9 ноября, лаборатория солнечной астрономии сообщила о выбросе значительного объема плазмы с почти фронтальным воздействием на Землю. Позднее пресс-служба показала видео, как вспышка разрушила гигантский протуберанец.