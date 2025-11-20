 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Солнце выбросило «царь-протуберанец» в 80 раз больше Земли

Солнце выбросило «царь-протуберанец» в 80 раз больше Земли
Video

От Солнца оторвался крупный протуберанец, размер которого в 80 раз больше диаметра Земли. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Формирование и выброс протуберанца произошли в ночь на 20 ноября на северном полюсе Солнца. Его размер в момент отрыва от звезды превысил 1 млн км.

Протуберанец — это большой фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.

В пресс-службе лаборатории подчеркнули, что о причинах явления ничего неизвестно, так как источник находится на обратной стороне Солнца. В публикации напомнили, что 17 ноября примерно в той же области был выброс крупного облака плазмы.

На Солнце произошла вторая по мощности вспышка года
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В лабораторию полагают, что оба события имеют общий источник. Кроме того, они могут быть связаны с центром 4274, который на прошлой неделе произвел самые крупные вспышки года — X5.1 и X4.0.

Вспышки на Солнце по уровням излучения делят на 5 классов: A, B, C, M и X, где минимального A — минимальный, а X — самый мощный. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников, а также вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние.

Ранее, 9 ноября, лаборатория солнечной астрономии сообщила о выбросе значительного объема плазмы с почти фронтальным воздействием на Землю. Позднее пресс-служба показала видео, как вспышка разрушила гигантский протуберанец.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
космос РАН Солнце
Материалы по теме
Астрономы предупредили о предстоящей мощной вспышке солнечной плазмы
Общество
Крупное облако солнечной плазмы ударит по объекту 3I/ATLAS в пятницу
Технологии и медиа
Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:23
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10