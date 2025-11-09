 Перейти к основному контенту
Общество
Солнце выбросило «значительный объем» плазмы в сторону Земли

ИКИ РАН: Солнце выбросило плазму с почти фронтальным воздействием на Землю

Солнце выбросило «значительный объем» плазмы в сторону Земли
Значительные объемы плазмы были выброшены с Солнца после вспышки, воздействие на Землю должно быть близко к фронтальному, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в телеграм-канале.

«Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещен в сторону Северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», — говорится в сообщении.

В лаборатории уточнили, что вспышка высшего класса X (Х1.79) произошла в области 4274 в 10:35 мск 9 ноября. Во время вспышки был частично разрушен крупный протуберанец, что может дополнительно увеличить массу плазменного облака, отметили эксперты.

На Земле начались сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце
Общество
Фото:Федор Савинцев / ТАСС

Протуберанец — это большой фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.

До того вспышек не наблюдалось около трех суток, Солнце сжигало энергию, а накануне, 8 ноября, «слабые события почти пропали». Ученые не знали, следует ли интерпретировать такую ситуацию как возврат к режиму больших взрывов. «Произошедшая [9 ноября] вспышка дает ясный ответ на этот вопрос», — отметили специалисты.

В лаборатории подчеркнули, что основные активные центры на Солнце все еще находятся близ линии Солнце — Земля.

Ранее, 5 ноября, ученые зафиксировали солнечную вспышку класса X1.2 продолжительностью 33 минуты, в те же сутки произошла вспышка класса М, которая длилась 73 минуты. 4 ноября на Солнце произошла вспышка мощностью M3.5, днем ранее — еще три того же класса.

A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
B-класс — незначительные вспышки, едва заметные над фоновым солнечным излучением.
C-класс — также незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые представляют опасность для космонавтов.
X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

Софья Полковникова
Солнце вспышка Плазма
