На Солнце произошла вторая по мощности вспышка года

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Утром 14 ноября на Солнце зарегистрировали мощную вспышку уровня X4.05 — вторую по силе в этом году. Событие произошло в 11:30 по московскому времени в активной области 4274, расположенной в северном полушарии звезды. Эта же область двумя днями ранее произвела рекордную вспышку X5.15, вызвавшую магнитную бурю 12-13 ноября — самую интенсивную за последние пять лет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отмечают аномальную активность данного участка Солнца. Несмотря на относительно скромные размеры, область 4274 продолжает генерировать экстремально мощные вспышки. За последние недели здесь зафиксирована серия из шести вспышек высшего X-класса, причем последние две стали самыми мощными в году. Активность началась, когда область находилась на обратной стороне Солнца, и привела к изменению траектории 3I/ATLAS, попавшей под удар плазменных выбросов.

По предварительным оценкам, новая вспышка не окажет значительного влияния на Землю благодаря удалению активной области от линии Солнце-Земля примерно на 30 градусов. Вероятность краевого воздействия сохраняется, но повторения мощной магнитной бури, подобной прошедшей 12-13 ноября, не ожидается. Возможны лишь слабые и средние возмущения геомагнитного поля.

Мониторинг ситуации продолжается. Окончательные данные о последствиях вспышки для земной магнитосферы будут опубликованы после завершения события и анализа всех доступных наблюдений.