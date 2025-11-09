Вспышка на Солнце уничтожила протуберанец. Видео
Вспышка высшего уровня на Солнце разрушила гигантский протуберанец. Видео показала лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
«Почти механическая точность, с которой плазменный удав находит и обвивает свою жертву, регулируется текущими в короне Солнца электрическими токами, а также разницей газового давления между горячим вспышечным ядром и холодным телом протуберанца», — пояснили в институте.
Протуберанец — это большой фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.
Вспышка высшего класса X (Х1.79) произошла в области 4274 в 10:35 мск 9 ноября. После нее с Солнца были выброшены значительные объемы плазмы. «Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещен в сторону Северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», — рассказали ученые.
Ранее, 5 ноября, ученые зафиксировали солнечную вспышку продолжительностью 33 минуты, в те же сутки произошла еще одна вспышка, которая длилась 73 минуты.
