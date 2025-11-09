Вспышка на Солнце уничтожила протуберанец. Видео

Video

Вспышка высшего уровня на Солнце разрушила гигантский протуберанец. Видео показала лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Почти механическая точность, с которой плазменный удав находит и обвивает свою жертву, регулируется текущими в короне Солнца электрическими токами, а также разницей газового давления между горячим вспышечным ядром и холодным телом протуберанца», — пояснили в институте.

Протуберанец — это большой фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.

Вспышка высшего класса X (Х1.79) произошла в области 4274 в 10:35 мск 9 ноября. После нее с Солнца были выброшены значительные объемы плазмы. «Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещен в сторону Северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», — рассказали ученые.

Ранее, 5 ноября, ученые зафиксировали солнечную вспышку продолжительностью 33 минуты, в те же сутки произошла еще одна вспышка, которая длилась 73 минуты.