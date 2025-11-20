 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Наименьший дефицит дворников, слесарей и электриков выявили в Москве

«Известия»: в сфере ЖКХ зафиксировали дефицит дворников, слесарей и электриков
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В сфере ЖКХ зафиксировали дефицит дворников, инженеров, слесарей и электриков. Об этом газете «Известия» рассказали власти регионов. Издание направило запрос о нехватке кадров в отрасли во все российские субъекты. Ответ изданию направили 29 регионов.

В Амурской области газете сообщили, что в коммунальной сфере не хватает 1164 квалифицированных специалиста. В Рязанской области выявили потребность в почти 2 тысячах сотрудников. В Орловской области нехватка составила 435 рабочих мест.

На Ямале работодатели заявили о дефиците 768 рабочих мест, а, по данным регионального банка вакансий, потребность составляет 147 специалистов. В регионе сообщили о нехватке уборщиков производственных помещений и подсобных рабочих. На Сахалине рассказали о дефиците 227 специалистов в сфере ЖКХ, а именно квалифицированных рабочих, технического персонала, уборщиц, подсобных рабочих и разнорабочих.

Глава Минстроя сообщил о «вопросах Госплана» в отрасли ЖКХ
Экономика

Власти Татарстана самыми востребованными должностями назвали руководящий персонал и инженерно-технических работников. Всего в организациях в сфере ЖКХ региона была открыта 371 вакансия.

В Республике Алтай пожаловались на нехватку водителей, машинистов котельной, сантехников, электромонтеров и электрогазосварщиков. Власти региона отметили, что дефицит кадров со временем увеличивается.

В Новосибирской области самыми востребованными профессиями оказались кровельщики, слесари, сантехники и электрики. В Костромской области, Пермском крае и Марий-Эл рассказали о потребности в квалифицированных специалистах.

В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Региональные власти объяснили дефицит кадров недостаточным финансированием сферы ЖКХ и низким уровнем заработных плат. Также нехватку персонала связали с отсутствие престижа работы в отрасли.

Единственным регионом, где нет дефицита кадров в сфере ЖКХ, оказалась Москва. В столичном департаменте ЖКХ рассказали, что состав сотрудников полностью укомплектован. В то же время в сервисе hh.ru изданию пояснили, что наибольший спрос на специалистов этой сферы осенью 2025 года был зафиксирован в Москве — 23% от общего числа вакансий.

В Санкт-Петербурге жилищные агентства, отвечающие за уборку внутриквартальных территорий, сообщили, что укомплектованность дворниками и трактористами достигла 80% и 98% соответственно. В жилищном комитете города также подчеркнули, что два года число дворников выросло на 32%, а механизаторов — на 21%. Эти показатели объяснили ростом заработной платы в 2025 году на 30%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
дворники ЖКХ дефицит кадры
Материалы по теме
В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника
Общество
В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ
Общество
Путин призвал подумать об организации отдельного ведомства по ЖКХ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 12:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 12:53
МВД назвало число депортированных из России мигрантов в 2025 году Политика, 12:59
Экс-глава МИ-6 предупредил о реакции британских ВМС на корабль «Янтарь» Политика, 12:57
Госдума обратилась к Мишустину по ответу на конфискацию активов России Политика, 12:56
Наименьший дефицит дворников, слесарей и электриков выявили в Москве Общество, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали Общество, 12:52
«Сбер» начал принимать платежи по QR‑кодам во Вьетнаме Финансы, 12:38
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Вратарь и вингер «Динамо» вернулись к полноценным тренировкам после травм Спорт, 12:37
Захарова обвинила НАТО в планах ограничить перевозки России через Балтику Политика, 12:36
Российские войска заняли Веселое в Запорожской области Политика, 12:34
67-летний разработчик криптокошелька Samourai получил четыре года тюрьмы Крипто, 12:32
«Дом.РФ» привлек на бирже ₽25 млрд Финансы, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Чтобы достичь мастерства, нужны не 10 тыс. часов практики, а нечто другое Образование, 12:30