Наименьший дефицит дворников, слесарей и электриков выявили в Москве

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В сфере ЖКХ зафиксировали дефицит дворников, инженеров, слесарей и электриков. Об этом газете «Известия» рассказали власти регионов. Издание направило запрос о нехватке кадров в отрасли во все российские субъекты. Ответ изданию направили 29 регионов.

В Амурской области газете сообщили, что в коммунальной сфере не хватает 1164 квалифицированных специалиста. В Рязанской области выявили потребность в почти 2 тысячах сотрудников. В Орловской области нехватка составила 435 рабочих мест.

На Ямале работодатели заявили о дефиците 768 рабочих мест, а, по данным регионального банка вакансий, потребность составляет 147 специалистов. В регионе сообщили о нехватке уборщиков производственных помещений и подсобных рабочих. На Сахалине рассказали о дефиците 227 специалистов в сфере ЖКХ, а именно квалифицированных рабочих, технического персонала, уборщиц, подсобных рабочих и разнорабочих.

Власти Татарстана самыми востребованными должностями назвали руководящий персонал и инженерно-технических работников. Всего в организациях в сфере ЖКХ региона была открыта 371 вакансия.

В Республике Алтай пожаловались на нехватку водителей, машинистов котельной, сантехников, электромонтеров и электрогазосварщиков. Власти региона отметили, что дефицит кадров со временем увеличивается.

В Новосибирской области самыми востребованными профессиями оказались кровельщики, слесари, сантехники и электрики. В Костромской области, Пермском крае и Марий-Эл рассказали о потребности в квалифицированных специалистах.

Региональные власти объяснили дефицит кадров недостаточным финансированием сферы ЖКХ и низким уровнем заработных плат. Также нехватку персонала связали с отсутствие престижа работы в отрасли.

Единственным регионом, где нет дефицита кадров в сфере ЖКХ, оказалась Москва. В столичном департаменте ЖКХ рассказали, что состав сотрудников полностью укомплектован. В то же время в сервисе hh.ru изданию пояснили, что наибольший спрос на специалистов этой сферы осенью 2025 года был зафиксирован в Москве — 23% от общего числа вакансий.

В Санкт-Петербурге жилищные агентства, отвечающие за уборку внутриквартальных территорий, сообщили, что укомплектованность дворниками и трактористами достигла 80% и 98% соответственно. В жилищном комитете города также подчеркнули, что два года число дворников выросло на 32%, а механизаторов — на 21%. Эти показатели объяснили ростом заработной платы в 2025 году на 30%.