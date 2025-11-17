 Перейти к основному контенту
Общество
В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал родителей не пугать детей работой дворника. Во время Всероссийской встречи с родителями он заявил, что такие фразы не мотивируют школьников, передает корреспондент РБК.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она [эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — сказал Музаев.

По мнению Музаева, ребенку нужно показать, что родитель ему доверяет, готов вместе с ним преодолеть все трудности и принять любой результат экзаменов. «Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка», — заключил Музаев.

Среди всех специалистов в области ЖКХ по итогам сентября—октября 2025 года самый высокий годовой рост предлагаемых зарплат выявлен у дворников, следовало из данных «Авито работы». Им стали предлагать в среднем 71,8 тыс. руб. в месяц, что на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Высокий рост средних зарплат эксперты объяснили подготовкой городов к зимнему периоду и повышением потребности в сотрудниках, отвечающих за уборку улиц и территорий. Уточняется, что сейчас требуются дворники как с полной, так и с частичной занятостью. Поэтому фактический доход этих сотрудников зависит от количества рабочих часов.

