Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича

Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне коррупционного скандала, в котором фигурировало его имя. СНБО опровергал утверждения об отказе Умерова возвращаться из командировки, сам политик называл обвинения безосновательными

Глава украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров встретился в Анкаре с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает издание «Зеркало недели».

Умеров встретил Зеленского в аэропорту. Как отмечает издание, Зеленский прибыл в Турцию, чтобы встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Зеркало недели» также обращает внимание, что в составе украинской делегации нет главы офиса президента Андрея Ермака.

В этот же день, 19 ноября, несмотря на отъезд Зеленского из страны, в Киев должна прибыть делегация высокопоставленных представителей США во главе с министром армии Дэниэлом Дрисколлом, писали Politico и WSJ. В ее составе, по данным последнего, также будут два четырехзвездных американских генерала. Целью встречи WSJ назвала возобновление мирных переговоров от имени президента США Дональда Трампа. Politico также писала, что будут обсуждаться работа над крупным соглашением об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Ранее, 17 ноября, Clash Report сообщил, что секретарь СНБО отказался возвращаться из зарубежной командировки на Украину и лично уведомил об этом Зеленского. Однако позже источники издания опровергли эту информацию. В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что командировка Умерова должна была завершиться 16 ноября, но была продлена до 19 ноября. В СНБО впоследствии сообщили, что Умеров вернется на Украину 20 ноября. Несколько дней назад, как уточнили в ведомстве, он посещал США.

Сообщения об отказе Умерова возвращаться на Украину появились на фоне коррупционного скандала с участием компании «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). В нем фигурировало имя бывшего министра обороны.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вмешивался в работу оборонной и энергетической сфер на Украине, оказывая влияние на бывших глав профильных министерств. Умеров в 2023–2025 годах возглавлял украинское Минобороны.

По данным САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), участники высокоуровневой преступной организации во главе с Миндичем выстроили масштабную коррупционную схему в «Энергоатоме»: они брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов и отмывали деньги в офисе в центре Киева, принадлежащем семье бывшего народного депутата Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене и объявлен в розыск). По данным НАБУ, участники схемы отмыли порядка $100 млн.

Умеров, комментируя утверждения о своей причастности к схеме, подчеркнул, что любые попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц «безосновательны». Вместе с тем он признал, что встречался с Миндичем: по его словам, обсуждались поставки бронежилетов по контракту, который впоследствии был разорван, поскольку продукция не соответствовала требованиям. Ни одного товара поставлено не было, утверждал Умеров.