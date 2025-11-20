Губернатор Белгородской области отменил рабочие поездки из-за болезни

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о болезни, из-за которой ему пришлось отменить запланированные рабочие поездки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона отменил визиты в Шебекинский округ, Графовку и Корочу, где планировал проверить ход восстановительных работ. «Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел», — пояснил Гладков.

Также перенесен на следующую неделю запланированный визит в чернянскую флагманскую школу. Губернатор отметил, что хотел лично посмотреть, как идут изменения в учебном заведении, а также пообщаться с учителями и учениками.

В последний раз Гладков уходил в отпуск в сентябре 2024 года. Тогда он ушел в отпуск на две недели. Он отметил, что все заместители губернатора и министры областного правительства остаются на своих рабочих местах. Глава региона уточнял, что «утренние сообщения, как всегда, будут, не будет только вечерних».

В середине июля 2024 года Гладков рассказал, что не очень хорошо себя чувствует, и взял больничный. Глава региона отметил, что на ногах ему вылечиться не удается, «врачи ругаются», «чувствует он себя не очень хорошо». При этом он заверил, что «никакой страшной беды нет, нужно просто заняться своим здоровьем для того, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, решать те проблемы и те задачи, которые ставятся перед нами».

В феврале 2023 года губернатор попадал в больницу из-за болезни. Он рассказывал, что находится под присмотром врачей и готовится к выписке. Он не сообщил, чем именно заболел, но уточнил, что у него слишком много работы, из-за чего взять больничный не получится.