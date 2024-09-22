Гладков рассказал, что уходит на две недели в отпуск

Гладков сообщил, что взял отпуск, так как он «нужен каждому человеку», и пообещал, что постарается набраться сил, чтобы «еще с большим качеством, с большим объемом» выполнять задачи

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит на две недели в отпуск, так как он «нужен каждому человеку».

«Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах. Главы администрации и их заместители. Все готовы к выполнению тех задач, которые вы ставите перед властью», — сказал Гладков на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что «утренние сообщения, как всегда, будут, не будет только вечерних».

По его словам, он постарается набраться сил, чтобы «еще с большим качеством, с большим объемом» выполнять задачи.

Ровно год назад Гладков также сообщал, что взял отпуск на две недели. Тогда он рассказывал во время вечернего прямого эфира, что ему «уже четвертый год не везет с отпусками». По словам губернатора, он собирался отдохнуть весной, но «заболел в первые дни ковидом». «Провалялся две недели и остался без отпуска», — говорил он.

В июле этого года глава региона заявлял, что «чувствует он себя не очень хорошо» и что ему нужно «немножко отлежаться», Гладков взял больничный на несколько дней.