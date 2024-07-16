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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Белгородской области ушел на больничный до понедельника

Белгородский губернатор Гладков ушел на больничный до понедельника
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о «не очень хорошем» самочувствии и необходимости «отлежаться», он взял больничный до понедельника. Об этом он сказал в видеосообщении, размещенном в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что на ногах ему вылечиться не удается, «врачи ругаются», «чувствует он себя не очень хорошо». При этом он заверил, что «никакой страшной беды нет, нужно просто заняться своим здоровьем для того, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, решать те проблемы и те задачи, которые ставятся перед нами».

Гладков будет находиться в регионе и намерен продолжать регулярно публиковать «утренние и вечерние сообщения».

«Просто нужно немножко отлежаться. Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — добавил он.

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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Гладкову 55 лет, Белгородскую область он возглавляет с 2020 года. В мае президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Гладков постоянно рассказывает о происходящем в регионе в телеграм-канале, публикуя сводки событий, результаты заседаний, а также видеосообщения на разные темы.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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