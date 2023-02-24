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Губернатор Гладков попал в больницу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится под присмотром врачей, в ближайшее время его должны выписать. Об этом сам губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

«Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть», — написал он.

При этом губернатор не рассказал, по какой причине ему понадобилась помощь врачей.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник написали, что Гладкова госпитализировали из-за пищевого отравления. По данным издания, врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.

Гладков написал лишь, что «ничего критичного нет».

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область госпитализация Известия
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