ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Тульской области по подозрению в госизмене. Мужчина переводил денежные средства в криптовалюте Вооруженным силам Украины, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ России.
«Установлено, что гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Подозреваемый заключен под стражу.
В сентябре по аналогичной статье задержали жителя Подмосковья, который переводил деньги украинским формированиям. Об этом говорилось в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в РБК. По данным ведомства, с января 2024 года по апрель 2025 года подозреваемый осуществлял финансирование Вооруженных сил Украины путем перевода денежных средств на счета, используемые для поддержки ВСУ. При задержании, которое прошло при силовой поддержке Росгвардии, мужчина признал свою вину.
