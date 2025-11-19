 Перейти к основному контенту
Крымчанку приговорили к 15 годам колонии за передачу данных Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Верховный суд Республики Крым приговорил местную жительницу к 15 годам исправительной колонии по обвинению в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщила региональная прокуратура.

Суд постановил, что женщина, проживавшая в Нижегорском районе, в июле—августе 2023 года собрала сведения о месте дислокации склада горюче-смазочных материалов, обеспечивающего подразделения российской армии, и передала их в «чат-бот, используемый главным управлением разведки Украины».

Ее осудили по уголовному делу о госизмене. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество

В октябре двух россиян приговорили к 15 и 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Суд установил, что в марте и июле 2023 года осужденные по заданию украинской разведки купили партию сим-карт, активировали их и отправили на Украину.

Затем эти сим-карты использовали украинские военные при атаках БПЛА на авиабазу Сольцы-2 в Новгородской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области в конце августа 2023 года. Помимо этого, как утверждает суд, в 2023 году один из фигурантов передал $676 тыс. в цифровой валюте пособникам украинского режима, действующим на территории России.

Фигурантов признали виновными в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Помимо заключения, им назначили один год ограничения свободы и обязали выплатить 200 тыс. руб. штрафа.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина госизмена Крым тюремное заключение
