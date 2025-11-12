На сайте «Росконгресса» появилась дата визита Путина в Индию
Российский президент Владимир Путин приедет в Индию 5 декабря, следует из сообщения на сайте «Росконгресса». Фонд — организатор Российско-индийского форума, который пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря, Путин выступит на пленарном заседании, говорится в анонсе.
Сам Путин ранее говорил, что отправится в Индию в начале следующего месяца и встретится с премьером Нарендрой Моди.
Посол России Денис Алипов рассказывал, что в рамках визита стороны готовят «солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру», основной упор будет сделан на экономике и торговле.
The Economic Times писала, что Москва и Нью-Дели могут заключить соглашение, призванное защитить права индийских работников в России и увеличить их число в ближайшие годы. По данным издания, министры труда двух стран обсуждали сотрудничество в области трудовой миграции на ноябрьской встрече в Дохе.
В Кремле, комментируя эти сведения, попросили «не забегать вперед» и пообещали своевременно проанонсировать «все те договоренности, которые планируется достигнуть».
