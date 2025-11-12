На сайте «Росконгресса» появилась дата визита Путина в Индию

Путин 5 декабря приедет в Индию и выступит на пленарном заседании Российско-индийского форума, говорится в сообщении. ET писала, что Москва и Дели могут заключить соглашение о мигрантах, Кремль просил «не забегать вперед»

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Российский президент Владимир Путин приедет в Индию 5 декабря, следует из сообщения на сайте «Росконгресса». Фонд — организатор Российско-индийского форума, который пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря, Путин выступит на пленарном заседании, говорится в анонсе.

Сам Путин ранее говорил, что отправится в Индию в начале следующего месяца и встретится с премьером Нарендрой Моди.

Посол России Денис Алипов рассказывал, что в рамках визита стороны готовят «солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру», основной упор будет сделан на экономике и торговле.

The Economic Times писала, что Москва и Нью-Дели могут заключить соглашение, призванное защитить права индийских работников в России и увеличить их число в ближайшие годы. По данным издания, министры труда двух стран обсуждали сотрудничество в области трудовой миграции на ноябрьской встрече в Дохе.

В Кремле, комментируя эти сведения, попросили «не забегать вперед» и пообещали своевременно проанонсировать «все те договоренности, которые планируется достигнуть».