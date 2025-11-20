 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Трамп заявил, что у США появился «самый смертоносный самолет» F-47

Трамп: у США появился новейший истребитель F-47
Трамп заявил, что у США появился «самый смертоносный самолет» F-47
У США появился новейший истребитель F-47, заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас только что появился новый самолет, F-47. <.> Они (Boeing. — РБК) только что завершили строительство своего завода и начали, по сути, уже начали работу над F-47», — сказал республиканец.

Он отметил, что Boeing «отлично справляется». По словам Трампа, новый реактивный истребитель достигает «уровня, которого никогда не было», включая показатели малозаметности и скорости.

Boeing начала производство первого истребителя F-47 для военных США
Политика
Художественное изображение истребителя F-47

В конце марта Трамп заявил, что США в течение почти пяти лет испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47, и ожидается, что он станет «самым смертоносным самолетом в истории».

«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе с многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — сказал он. По словам американского президента, истребитель такой быстрый, что «враги Америки никогда не увидят его появления».

В сентябре начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин объявил, что самолет совершит первый полет в 2028 году и станет ключевой платформой для «обеспечения господства» в воздухе в будущем. Тогда же он сообщил, что Boeing приступила к строительству первого F-47.

Полина Дуганова
F-47 США Дональд Трамп Boeing
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
