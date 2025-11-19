 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В столичном районе Щукино ввели карантин из-за вспышки бешенства

Сюжет
Новости Москвы
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Власти Москвы ввели карантин по бешенству после подтвержденного случая заболевания у домашнего животного, соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, оно опубликовано на сайте столичной мэрии.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в тексте документа.

В Бирюлево ввели карантин из-за вспышки бешенства
Общество
Вид на жилые дома&nbsp;в Бирюлево

Очаг заболевания был зарегистрирован 17 ноября в жилом доме по ул. Гамалеи, 19, корп. 1. Карантинной зоной признана прилегающая территория в границах: ул. Новощукинская — ул. Маршала Новикова — ул. Максимова — ул. Рогова — ул. Живописная — русло Соболевского ручья — русло реки Москвы до Строгинского моста.

Согласно распоряжению, в зоне непосредственного очага инфекции запрещено:

  • лечение больных животных;
  • посещение территории посторонними лицами, кроме персонала;
  • ввоз и вывоз животных (кроме вакцинированных в последние 179 дней);
  • перемещение и перегруппировка животных;
  • снятие шкур с павших животных.

Это не первый случай введения карантина из-за выявления бешенства в Москве. В июле ввели карантин в районе Бирюлево, он продлился до 6 сентября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Москва бешенство карантин Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
В Бирюлево ввели карантин из-за вспышки бешенства
Общество
В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантин
Общество
В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Во Львове произошел блэкаут Политика, 22:56
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Кремль заявил об открытости Москвы к продолжению переговоров по Украине Политика, 22:24
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 22:19
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 22:05
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии Спорт, 21:57
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В столичном районе Щукино ввели карантин из-за вспышки бешенства Город, 21:43
Путин фразой «по лбу как даст» предостерег Грефа от тестов над роботами Технологии и медиа, 21:41
В Париже не исключили использование активов России для кредита Украине Политика, 21:40
Чемпион КХЛ вел 3:1, но проиграл «Шанхаю» в овертайме Спорт, 21:32