В столичном районе Щукино ввели карантин из-за вспышки бешенства
Власти Москвы ввели карантин по бешенству после подтвержденного случая заболевания у домашнего животного, соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, оно опубликовано на сайте столичной мэрии.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в тексте документа.
Очаг заболевания был зарегистрирован 17 ноября в жилом доме по ул. Гамалеи, 19, корп. 1. Карантинной зоной признана прилегающая территория в границах: ул. Новощукинская — ул. Маршала Новикова — ул. Максимова — ул. Рогова — ул. Живописная — русло Соболевского ручья — русло реки Москвы до Строгинского моста.
Согласно распоряжению, в зоне непосредственного очага инфекции запрещено:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала;
- ввоз и вывоз животных (кроме вакцинированных в последние 179 дней);
- перемещение и перегруппировка животных;
- снятие шкур с павших животных.
Это не первый случай введения карантина из-за выявления бешенства в Москве. В июле ввели карантин в районе Бирюлево, он продлился до 6 сентября.
