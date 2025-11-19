В столичном районе Щукино ввели карантин из-за вспышки бешенства

Фото: сервис Google Street View

Власти Москвы ввели карантин по бешенству после подтвержденного случая заболевания у домашнего животного, соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, оно опубликовано на сайте столичной мэрии.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в тексте документа.

Очаг заболевания был зарегистрирован 17 ноября в жилом доме по ул. Гамалеи, 19, корп. 1. Карантинной зоной признана прилегающая территория в границах: ул. Новощукинская — ул. Маршала Новикова — ул. Максимова — ул. Рогова — ул. Живописная — русло Соболевского ручья — русло реки Москвы до Строгинского моста.

Согласно распоряжению, в зоне непосредственного очага инфекции запрещено:

лечение больных животных;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала;

ввоз и вывоз животных (кроме вакцинированных в последние 179 дней);

перемещение и перегруппировка животных;

снятие шкур с павших животных.

Это не первый случай введения карантина из-за выявления бешенства в Москве. В июле ввели карантин в районе Бирюлево, он продлился до 6 сентября.