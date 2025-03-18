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Общество ,  
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В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантин

Фото: Сергей Лантаухов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантаухов / NEWS.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантин, сообщили «Фонтанке» в городском комитете по образованию.

По данным на 18 марта, учебный процесс приостановлен в 68 классах школ и 31 группе детских садов. Причиной введения карантина стал рост заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом.


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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с 10 по 16 марта в Санкт-Петербурге зарегистрировали 48 601 случай заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом, при этом отмечена тенденция снижения показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 4,2%. В ведомстве отметили, что наиболее уязвимой группой населения остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет, где фиксируется наибольшая частота заболеваний.

В феврале 2025 года в Петербурге на карантин уже отправлялись 56 школьных классов и 19 групп детских садов.

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