В Бирюлево ввели карантин из-за вспышки бешенства
Из-за бешенства, выявленного у домашнего животного, в районе Бирюлево ввели карантин, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Заболевание бешенством у домашнего животного выявили 7 июля. Карантин ввели до 6 сентября в пределах очага — дома 8 на улице Михневская, а также на прилегающих территориях по улицам Михневская, Лебедянская, Липецкая и Загорьевскому проезду.
Распоряжением мэра на территории карантина запретили проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, а также отлов для зоопарков и других организаций.
Ветеринарная клиника «В добрые руки» сообщила, что случай бешенства зафиксировали у кошки в жилом доме на Михневской улице. Невакцинированное животное держали на свободном выгуле на подмосковной даче.
Как рассказали жители агентству «Москва Онлайн», кошка на даче заразилась бешенством и покусала хозяев, животное погибло, а хозяева оказались в больнице. Кроме этого, по их словам, к жителям домов, оказавшихся в карантинной зоне, приезжали сотрудники эпидемиологической службы.
В октябре 2024 года карантин из-за бешенства вводили в московском районе Люблино. В документе говорилось, что заболевание выявили 21 и 22 октября в жилом доме 72 на Краснодарской улице, а карантин вводили до 22 декабря.
Бешенство — это опасное для животного и человека вирусное заболевание. Вирус передается через укус, царапины или слюну. Заразиться также можно, если на слизистые рта, глаз или носа попадут брызги инфицированного материала (слюны). Почти в 99% случаев люди заражаются именно от укуса собак. Болезнь коварна тем, что при появлении выраженных симптомов сделать что-то уже сложно. На этом этапе смертность от бешенства составляет 100%.
Сдерживать болезнь помогает ежегодная вакцинация животных, а также антирабическая помощь для людей. Первый укол против бешенства делают как можно скорее после укуса. Всего курс состоит из шести доз вакцины.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров
Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа
Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине
ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности
Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов
Армения подала заявку на вступление в ШОС
Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске
В Раде подрались депутаты. Видео
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов