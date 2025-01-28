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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Анапском, Темрюкском и Новороссийском районах Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева размещено на официальном портале правовых актов.

Документ опубликован накануне, однако действует уже неделю — с 20 января.

«В целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц на территориях отдельных муниципальных образований Краснодарского края установить ограничительные мероприятия (карантин)», — говорится в документе.

Карантин введен в селе Витязево муниципального образования город-курорт Анапа, на берегу Динского залива у поселка Ильич в Темрюкском районе, в городском округе Новороссийска и на Суджукской косе.

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Фото:Hindustan Times / Imago Images / Global Look Press

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, которое встречается у птиц, но может привести к развитию болезни и у человека. Инфекция поражает органы дыхания и пищеварения у птиц. Летальность составляет около 56%.

Эти территории закрыты для посещения, пройти туда могут только специалисты ветконтроля и технических служб, запрещено и любое взаимодействие с птицами, введены ограничения на охоту.

В радиусе 5 км от карантинных зон существует угроза заражения, говорится в постановлении. Десятки сел, которые находятся в 10 км от границ угрожаемых зон, попали в зону наблюдения.

В Керченском проливе 15 декабря произошла авария двух танкеров, которые перевозили около 9,2 тыс. т мазута. После их крушения часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, и мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Власти и волонтеры занимаются очисткой пляжей от нефтепродуктов. Кроме того, от мазута пострадали дельфины и птицы. Для спасения птиц организованы пункты, где их отмывают, дают лекарства, а потом перевозят в центры реабилитации.

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Теги
Краснодарский край карантин птичий грипп
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