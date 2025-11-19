Аэропорт Геленджика закрыли для полетов

Фото: Николай Яковлев / ТАСС

Временные ограничения на вылет и прием самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как напомнил Кореняко, согласно действующим рекомендациям, аэропорт Геленджика принимает и выпускает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск. Воздушную гавань закрыли в феврале 2022 года, она возобновила работу в июле 2025 года.

Кроме того, вслед за Геленджиком ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи.

В ночь на 19 ноября в аэропорт Геленджика также приостанавливал прием воздушных судов. Ограничения продлились около четырех часов.