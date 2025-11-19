Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
Временные ограничения на вылет и прием самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Как напомнил Кореняко, согласно действующим рекомендациям, аэропорт Геленджика принимает и выпускает регулярные рейсы только с 08:30 до 20:00 мск. Воздушную гавань закрыли в феврале 2022 года, она возобновила работу в июле 2025 года.
Кроме того, вслед за Геленджиком ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи.
В ночь на 19 ноября в аэропорт Геленджика также приостанавливал прием воздушных судов. Ограничения продлились около четырех часов.
