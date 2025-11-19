 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти допустили, что аэропорт Воронежа возобновит работу в 2025 году

Губернатор Гусев: Воронежский аэропорт может возобновить работу в 2025 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о возможном возобновлении работы международного аэропорта Воронеж в текущем году. «Мы надеемся на то, что он начнет функционировать, может, даже уже в этом году», — сказал глава региона в эфире телеканала «TV Губерния».

Аэропорт был закрыт для гражданских авиаперевозок в 2022 году вместе с несколькими другими аэропортами на юге страны из соображений безопасности. Ограничения были введены на фоне операции на Украине.

Международный аэропорт «Воронеж» имени императора Петра I — важный транспортный узел Центрального Черноземья. До приостановки работы он обслуживал регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также международные направления в Турцию, ОАЭ и другие страны.

18 ноября стало известно, что в России началась подготовка к восстановлению работы аэропортов, которые были закрыты с февраля 2022 года. Из первоначально закрытых 11 аэропортов в южных и центральных регионах до сих пор не работают восемь.

В все еще закрыты воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. За последние полтора года три комплекса смогли возобновить работу: в мае 2024 года открылся аэропорт Элисты, в июле 2025 года — Геленджика, а в сентябре — Краснодара.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 18 ноября выразил надежду, что международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону сможет возобновить работу до конца 2025 года. Ранее с аналогичными прогнозами выступали власти других регионов, где аэропорты остаются закрытыми.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Воронежская область аэропорты Александр Гусев самолет перелеты
Материалы по теме
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
Общество
Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты
Политика
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38
Россияне ждут роста цен на жилье и снижения ставок. Опрос Недвижимость, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37