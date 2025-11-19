Власти допустили, что аэропорт Воронежа возобновит работу в 2025 году

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о возможном возобновлении работы международного аэропорта Воронеж в текущем году. «Мы надеемся на то, что он начнет функционировать, может, даже уже в этом году», — сказал глава региона в эфире телеканала «TV Губерния».

Аэропорт был закрыт для гражданских авиаперевозок в 2022 году вместе с несколькими другими аэропортами на юге страны из соображений безопасности. Ограничения были введены на фоне операции на Украине.

Международный аэропорт «Воронеж» имени императора Петра I — важный транспортный узел Центрального Черноземья. До приостановки работы он обслуживал регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также международные направления в Турцию, ОАЭ и другие страны.

18 ноября стало известно, что в России началась подготовка к восстановлению работы аэропортов, которые были закрыты с февраля 2022 года. Из первоначально закрытых 11 аэропортов в южных и центральных регионах до сих пор не работают восемь.

В все еще закрыты воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе. За последние полтора года три комплекса смогли возобновить работу: в мае 2024 года открылся аэропорт Элисты, в июле 2025 года — Геленджика, а в сентябре — Краснодара.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 18 ноября выразил надежду, что международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону сможет возобновить работу до конца 2025 года. Ранее с аналогичными прогнозами выступали власти других регионов, где аэропорты остаются закрытыми.