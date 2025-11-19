 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бойкот, объявленный китайскими туристами Японии, принес $14 млрд убытков

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Через несколько дней после того, как Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию по причине дипломатического конфликта, японская экономика столкнулась с потенциальными потерями в размере $14 млрд (2,2 трлн иен) ежегодно, свидетельствуют данные исследовательского института Nomura, передает Reuters.

Токийский туроператор East Japan International Travel Service сообщил о потере 80% бронирований на оставшуюся часть года. Более десяти китайских авиакомпаний предложили возврат средств за рейсы в Японию до конца года: по оценке аналитика авиакомпании, около 500 тыс. билетов уже аннулированы, отмечает издание.

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council), туризм составляет около 7% ВВП Японии, а туристы из материкового Китая и Гонконга обеспечивают пятую часть турпотока. Акции японских туристических компаний снизились после введения ограничений.

Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»
Политика
Санаэ Такаити

Напряженность в отношениях между Китаем и Японией возникла после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможной «ситуации, угрожающей выживанию» страны в случае китайской атаки на Тайвань. Политик допустила возможность применения Японией права на коллективную самооборону.

Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в социальных сетях пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя слова Такаити. Стороны обменялись дипломатическими нотами, после чего МИД Китая призвал граждан воздержаться от поездок в Японию, сославшись на угрозу безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Япония Китай конфликт бойкот Тайвань
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
Материалы по теме
В Китае зафиксировали массовые отмены броней на рейсы в Японию
Политика
Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»
Политика
Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38
Россияне ждут роста цен на жилье и снижения ставок. Опрос Недвижимость, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37