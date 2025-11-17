В Китае зафиксировали массовые отмены броней на рейсы в Японию
С 15 ноября китайские авиакомпании зарегистрировали около 491 тыс. случаев отмены брони на рейсы в Японию (это примерно треть всех бронирований) после призыва властей Китая к гражданам воздержаться от поездок в эту страну на фоне дипломатического конфликта, сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитика Ли Ханьмина.
В воскресенье, 16 ноября, доля отмененных рейсов составила 82,14%, а на следующий день — 75,6%. «Количество аннулированных авиабилетов в 27 раз превысило число новых бронирований, что свидетельствует о том, что вопросы безопасности являются доминирующим фактором в путешествиях», — сказал эксперт, добавив, что не видел подобных масштабов с начала 2020 года, когда резко росло число зараженных COVID-19.
SCMP со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет, что в феврале 2020 года число рейсов из Китая и в Китай упало на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Напряженность в отношениях между Пекином и Токио возникла из-за слов японского премьера Санаэ Такаити, которая предупредила на заседании парламентского комитета, что нападение Китая на Тайвань может создать «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии. Это, возможно, вынудит страну воспользоваться правом на коллективную самооборону, допустила политик. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в ответ пригрозил в соцсетях «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя слова Такаити
Стороны обменялись дипломатическими нотами, МИД Китая призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию, заявив об угрозе их безопасности. После этого китайские государственные авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines начали предлагать пассажирам бесплатную отмену брони на рейсы в Японию.
С января по сентябрь 2025 года Японию посетили около 31,65 млн иностранцев, из них около 7,49 млн приехали из Китая, сообщает Kyodo со ссылкой на данные властей. Это самый большой показатель из всех стран.
