 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Китае зафиксировали массовые отмены броней на рейсы в Японию

Из-за дипломатического скандала между Пекином и Токио МИД Китая рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Японию. Китайские авиакомпании предложили бесплатно отменить брони на рейсы, число отмен достигло 491 тыс.
Фото: Jayne Russell / Zuma / ТАСС
Фото: Jayne Russell / Zuma / ТАСС

С 15 ноября китайские авиакомпании зарегистрировали около 491 тыс. случаев отмены брони на рейсы в Японию (это примерно треть всех бронирований) после призыва властей Китая к гражданам воздержаться от поездок в эту страну на фоне дипломатического конфликта, сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитика Ли Ханьмина.

В воскресенье, 16 ноября, доля отмененных рейсов составила 82,14%, а на следующий день — 75,6%. «Количество аннулированных авиабилетов в 27 раз превысило число новых бронирований, что свидетельствует о том, что вопросы безопасности являются доминирующим фактором в путешествиях», — сказал эксперт, добавив, что не видел подобных масштабов с начала 2020 года, когда резко росло число зараженных COVID-19.

SCMP со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет, что в феврале 2020 года число рейсов из Китая и в Китай упало на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»
Политика
Санаэ Такаити

Напряженность в отношениях между Пекином и Токио возникла из-за слов японского премьера Санаэ Такаити, которая предупредила на заседании парламентского комитета, что нападение Китая на Тайвань может создать «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии. Это, возможно, вынудит страну воспользоваться правом на коллективную самооборону, допустила политик. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в ответ пригрозил в соцсетях «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя слова Такаити

Стороны обменялись дипломатическими нотами, МИД Китая призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию, заявив об угрозе их безопасности. После этого китайские государственные авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines начали предлагать пассажирам бесплатную отмену брони на рейсы в Японию.

С января по сентябрь 2025 года Японию посетили около 31,65 млн иностранцев, из них около 7,49 млн приехали из Китая, сообщает Kyodo со ссылкой на данные властей. Это самый большой показатель из всех стран.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай Япония рейс Авиакомпании отмена рейсов
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
Материалы по теме
Япония направила в Китай дипломата после слов премьера Такаити
Политика
Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
Политика
Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов Политика, 15:23
Hyundai зарегистрировал в России несколько товарных знаков Авто, 15:22
Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России Политика, 15:21
На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве Политика, 15:19
ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки Общество, 15:17
Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией Политика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин освободил от уплаты НДС процентов по вкладам в драгметаллах Инвестиции, 15:12
В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна Политика, 15:08
Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга Политика, 15:06
Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли Недвижимость, 15:06
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
Минтранс сообщил о возможности закрыть порты для судов старше 40 лет Бизнес, 15:02