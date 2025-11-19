Партия премьера Дании утратила контроль над Копенгагеном впервые с 1903 года

Партия премьера Дании потеряла контроль над столицей впервые за сто лет

Метте Фредериксен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Правящая Социал-демократическая партия премьер-министра Дании Метте Фредериксен потерпела поражение на местных выборах в Копенгагене, утратив контроль над столицей после более чем столетнего правления, передает Bloomberg.

Социал-демократы занимали высший руководящий пост в столице с 1903 года. На выборах они заняли лишь третье место, уступив двум левым партиям. Кандидат от социал-демократов Пернилле Розенкранц-Тейл признала поражение, заявив, что победа была «совершенно невозможна».

«Мы потеряли Копенгаген», — сказала она.

Потеря власти в столице свидетельствуют о перемене в настроениях избирателей накануне всеобщих выборов, которые должны состояться в течение года, отмечает Bloomberg.

Ранее издание Euractiv сообщало о снижении политических позиций премьер-министра Дании Метте Фредериксен на фоне критики реакции правительства на инциденты с беспилотниками. В сентябре дроны были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе Копенгагена. Кроме того, был зафиксирован пролет БПЛА над датскими военными объектами.

Как отмечало издание, Фредериксен, известная как «мастер кризисного управления», столкнулась с обвинениями в демонстрации контроля над ситуацией вместо реального управления ею. Согласно опросу Voxmeter, поддержка социал-демократов упала до 20%.