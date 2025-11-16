Лидер оппозиции в Индии сравнил местные выборы с российскими и корейскими

Из избирательных списков в Индии удалили миллионы людей для победы партии власти, заявила оппозиция. Правящая партия отвергла обвинения и назвала действия оппонентов «попыткой политических неудачников» подорвать основы демократии

Фото: Idrees Abbas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прошедшие выборы в Законодательное собрание в индийском штате Бихар были похожи на электоральный процесс в России, Китае и Северной Корее, «где все голоса идут одной партии», заявил журналистам один из лидеров партии Индийский национальный конгресс Дигвиджая Сингх. Его слова передает The India Times.

«6,2 млн имен были удалены, и 2 млн имен были добавлены. Избирательная комиссия не уточнила, чьи имена были удалены, а чьи добавлены», — сказал он.

Выборы продолжались с 6 по 11 ноября. По результатам голосования альянс «Национальный демократический конгресс» во главе с правящей Индийской народной партией, членом которой является премьер Нарендра Моди, получил более 200 мест из 243 в заксобрании штата. Индийский национальный конгресс входил в оппозиционную коалицию. Население штата Бихар — около 130 млн человек. Сингх представляет штат в верхней палате парламента — «Совете штатов». Его Индийский национальный конгресс — крупнейшая оппозиционная и вторая по количеству парламентариев партия в Индии. Прежде он был генеральным секретарем, теперь является постоянным членом рабочего комитета партии.

«Мой голос должен быть подсчитан. Я должен получить квитанцию, подтверждающую, куда ушел мой голос. Везде в мире, где используются электронные машины для голосования, после нажатия кнопки выдается квитанция. Избирательная комиссия несет ответственность за то, чтобы люди доверяли технологиям голосования», — потребовал Сингх.

Политик упомянул правительственную программу, запущенную перед выборами, по которой женщинам-предпринимательницам перечисляли по 10 тыс. рупий (примерно 9 тыс. руб.) от министерства по трудоустройству женщин. Это примерно половина от средней ежемесячной зарплаты. В индийском обществе возникли опасения, что программу свернут после выборов, но правительство пообещало продолжить выплаты до 26 декабря.

«Чьи это деньги? Это деньги народа. Одной рукой берут деньги у людей, а другой рукой отдают их обратно», — возмутился Сингх.

Индийская оппозиция не впервые обвиняет правительство в «воровстве голосов», в том числе в Бихаре. Рахул Ганди, президент Индийского национального конгресса, в ноябре показал журналистам фотографию женщины, снимок которой оказался в удостоверениях личности 22 избирателей. «Это модель из Бразилии», — сказал Ганди.

Власти после критики начали проверять списки избирателей для исправления нарушений. Процесс начался спустя год после выборов в парламент Индии, по результатам которых правящая партия также получила большинство с незначительным перевесом.

Избирательная комиссия исключила из списков 6,5 млн человек в Бихаре, утверждая, что треть из них умерли, а остальные либо переехали, либо имена были продублированы. Оппозиция подала в суд и доказала, что несколько объявленных умершими людей на самом деле живы, и сотни тысяч избирателей вернули в списки.

Правящая Индийская народная партия отвергла обвинения оппозиции и назвала ее действия попыткой политических неудачников подорвать основы индийской демократии.