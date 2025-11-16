 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Лидер оппозиции в Индии сравнил местные выборы с российскими и корейскими

Из избирательных списков в Индии удалили миллионы людей для победы партии власти, заявила оппозиция. Правящая партия отвергла обвинения и назвала действия оппонентов «попыткой политических неудачников» подорвать основы демократии
Фото: Idrees Abbas / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Idrees Abbas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прошедшие выборы в Законодательное собрание в индийском штате Бихар были похожи на электоральный процесс в России, Китае и Северной Корее, «где все голоса идут одной партии», заявил журналистам один из лидеров партии Индийский национальный конгресс Дигвиджая Сингх. Его слова передает The India Times.

«6,2 млн имен были удалены, и 2 млн имен были добавлены. Избирательная комиссия не уточнила, чьи имена были удалены, а чьи добавлены», — сказал он.

Выборы продолжались с 6 по 11 ноября. По результатам голосования альянс «Национальный демократический конгресс» во главе с правящей Индийской народной партией, членом которой является премьер Нарендра Моди, получил более 200 мест из 243 в заксобрании штата. Индийский национальный конгресс входил в оппозиционную коалицию.

Население штата Бихар — около 130 млн человек. Сингх представляет штат в верхней палате парламента — «Совете штатов». Его Индийский национальный конгресс — крупнейшая оппозиционная и вторая по количеству парламентариев партия в Индии. Прежде он был генеральным секретарем, теперь является постоянным членом рабочего комитета партии.

«Мой голос должен быть подсчитан. Я должен получить квитанцию, подтверждающую, куда ушел мой голос. Везде в мире, где используются электронные машины для голосования, после нажатия кнопки выдается квитанция. Избирательная комиссия несет ответственность за то, чтобы люди доверяли технологиям голосования», — потребовал Сингх.

Политик упомянул правительственную программу, запущенную перед выборами, по которой женщинам-предпринимательницам перечисляли по 10 тыс. рупий (примерно 9 тыс. руб.) от министерства по трудоустройству женщин. Это примерно половина от средней ежемесячной зарплаты. В индийском обществе возникли опасения, что программу свернут после выборов, но правительство пообещало продолжить выплаты до 26 декабря.

«Чьи это деньги? Это деньги народа. Одной рукой берут деньги у людей, а другой рукой отдают их обратно», — возмутился Сингх.

The Guardian рассказала, как «ложь, наглая ложь и ИИ» повлияют на выборы
Технологии и медиа
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Индийская оппозиция не впервые обвиняет правительство в «воровстве голосов», в том числе в Бихаре. Рахул Ганди, президент Индийского национального конгресса, в ноябре показал журналистам фотографию женщины, снимок которой оказался в удостоверениях личности 22 избирателей. «Это модель из Бразилии», — сказал Ганди.

Власти после критики начали проверять списки избирателей для исправления нарушений. Процесс начался спустя год после выборов в парламент Индии, по результатам которых правящая партия также получила большинство с незначительным перевесом.

Избирательная комиссия исключила из списков 6,5 млн человек в Бихаре, утверждая, что треть из них умерли, а остальные либо переехали, либо имена были продублированы. Оппозиция подала в суд и доказала, что несколько объявленных умершими людей на самом деле живы, и сотни тысяч избирателей вернули в списки.

Правящая Индийская народная партия отвергла обвинения оппозиции и назвала ее действия попыткой политических неудачников подорвать основы индийской демократии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Индия Северная Корея КНДР Выборы
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» в выборах в США
Политика
Трамп призвал избирателей не забывать о шатдауне на следующих выборах
Политика
Почему победа социалиста на выборах в Нью-Йорке может расколоть Демпартию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Вылеты из четырех городов Сибири задержали из-за непогоды и ограничений Общество, 16:09
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 16:07
Лидер оппозиции в Индии сравнил местные выборы с российскими и корейскими Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 15:59
Абрамовичу разрешили выдвинуть против властей Джерси обвинения в заговоре Политика, 15:56
Только один российский шахматист дошел до четвертьфинала Кубка мира Спорт, 15:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как выглядит самый высокий в мире отель за $500 млн. Видео Бизнес, 15:53
В Стамбуле после гибели трех туристов закрыли отель Общество, 15:42
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 15:27
Алиев заявил о скором завершении строительства «Маршрута Трампа» Политика, 15:21
Орбан рассказал, что Меркель повышала на него голос «чаще, чем жена» Политика, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Петросян выиграла этап Гран-при в Москве, упав с четверного прыжка Спорт, 15:05