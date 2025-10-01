 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Еuractiv описал, как инциденты с дронами подорвали позиции премьера Дании

Еuractiv: инциденты с дронами подорвали позиции премьера Дании Фредериксен
Фредериксен всегда была «мастером кризисного управления», но в ситуации с дронами не показала себя таковой. Правительство скорее демонстрировало контроль над происходящим, чем на самом деле контролировало ситуацию, говорит эксперт
Матте Фредериксен
Матте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен теряет политические позиции на фоне критики того, как страна отреагировала на инциденты с дронами, пишет Euraсtiv.

Во второй половине сентября беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе Копенгагена. Кроме того, был зафиксирован пролет БПЛА над датскими военными объектами.

Фредериксен после первого инцидента, который затронул столичный аэропорт, назвала ситуацию «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» на тот момент.

Российская сторона отвергла подозрения в причастности к инцидентам. Посольство Москвы в Дании назвало их «инсценированной провокацией», направленной на эскалацию напряженности.

Пролеты дронов были зафиксированы в канун двух крупных мероприятий, которые пройдут в Дании: 1 октября — неформальный саммит лидеров ЕС, на следующий день — саммит Европейского политического сообщества.

Издание отмечает высказывания как противников, так и сторонников Фредериксен. Лидер социал-либералов, не входящих в коалицию с партией социал-демократов премьера, Мартин Лидегаард призвал «сменить парадигму» и придать «больше внимания нашей готовности здесь и сейчас».

Онлайн-издание Pio, идеологически близкое партии Фредериксен, указывало на потерю ею позиций среди электората. Свежий опрос Voxmeter показал незначительное снижение поддержки социал-демократов в последнее время до 20%, хотя по сравнению с 2022-м они потеряли 7%.

Профессор европейской политики в Копенгагенском университете Марлене Винд отметила, что нарушения воздушного пространства дронами ударили по авторитету премьера, поскольку Фредериксен всегда была «мастером кризисного управления». Но оказалось, что правительство скорее демонстрировало контроль над происходящим, чем на самом деле контролировало ситуацию, отметила Винд.

Дания срочно вызвала резервистов после инцидентов с дронами
Политика
Фото:Casper Brock / Forsvaret

В этой ситуации власти решили использовать стратегию, как при пандемии коронавируса, и часто проводить пресс-конференции. Однако это не сработало, указывает Винд. Премьер «позволяет своим министрам занимать передний план в прессе», в то время как сама позиционирует себя «как мать нации», указала она.

Дания уже объявила, что закупит новые средства борьбы с беспилотниками, поскольку ей не удалось обнаружить и обезвредить летающие объекты. США, Германия, Франция и другие союзники предложили Копенгагену помощь в борьбе с дронами. Получение соответствующих технологий от давнего соперника – Швеции – было «особенно унизительным», сказал Financial Times неназванный датский чиновник. Фредериксен в интервью газете не согласилась с такой оценкой, сказав, что «подобные эпизоды [c дронами] происходят не только в Дании».

Фредериксен заняла пост главы правительства в 2019 году, став второй женщиной на этом посту и самым молодым премьером в истории страны (ей тогда был 41 год). В политике она примерно четверть века: в парламент Дании ее избрали в 2001-м в возрасте 24 лет.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дания премьер-министр беспилотники Метте Фредериксен
Материалы по теме
FT рассказала об уязвимости неба ЕС на фоне появления дронов в Дании
Политика
Дания закроет небо для гражданских дронов после инцидентов с БПЛА
Политика
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
К чему приводит излишнее доверие к ИИ при рекрутинге персоналаПодписка на РБК, 11:14
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36