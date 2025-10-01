Еuractiv описал, как инциденты с дронами подорвали позиции премьера Дании

Фредериксен всегда была «мастером кризисного управления», но в ситуации с дронами не показала себя таковой. Правительство скорее демонстрировало контроль над происходящим, чем на самом деле контролировало ситуацию, говорит эксперт

Матте Фредериксен (Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен теряет политические позиции на фоне критики того, как страна отреагировала на инциденты с дронами, пишет Euraсtiv.

Во второй половине сентября беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе Копенгагена. Кроме того, был зафиксирован пролет БПЛА над датскими военными объектами. Фредериксен после первого инцидента, который затронул столичный аэропорт, назвала ситуацию «самой серьезной атакой на важнейшую инфраструктуру Дании» на тот момент. Российская сторона отвергла подозрения в причастности к инцидентам. Посольство Москвы в Дании назвало их «инсценированной провокацией», направленной на эскалацию напряженности. Пролеты дронов были зафиксированы в канун двух крупных мероприятий, которые пройдут в Дании: 1 октября — неформальный саммит лидеров ЕС, на следующий день — саммит Европейского политического сообщества.

Издание отмечает высказывания как противников, так и сторонников Фредериксен. Лидер социал-либералов, не входящих в коалицию с партией социал-демократов премьера, Мартин Лидегаард призвал «сменить парадигму» и придать «больше внимания нашей готовности здесь и сейчас».

Онлайн-издание Pio, идеологически близкое партии Фредериксен, указывало на потерю ею позиций среди электората. Свежий опрос Voxmeter показал незначительное снижение поддержки социал-демократов в последнее время до 20%, хотя по сравнению с 2022-м они потеряли 7%.

Профессор европейской политики в Копенгагенском университете Марлене Винд отметила, что нарушения воздушного пространства дронами ударили по авторитету премьера, поскольку Фредериксен всегда была «мастером кризисного управления». Но оказалось, что правительство скорее демонстрировало контроль над происходящим, чем на самом деле контролировало ситуацию, отметила Винд.

В этой ситуации власти решили использовать стратегию, как при пандемии коронавируса, и часто проводить пресс-конференции. Однако это не сработало, указывает Винд. Премьер «позволяет своим министрам занимать передний план в прессе», в то время как сама позиционирует себя «как мать нации», указала она.

Дания уже объявила, что закупит новые средства борьбы с беспилотниками, поскольку ей не удалось обнаружить и обезвредить летающие объекты. США, Германия, Франция и другие союзники предложили Копенгагену помощь в борьбе с дронами. Получение соответствующих технологий от давнего соперника – Швеции – было «особенно унизительным», сказал Financial Times неназванный датский чиновник. Фредериксен в интервью газете не согласилась с такой оценкой, сказав, что «подобные эпизоды [c дронами] происходят не только в Дании».

Фредериксен заняла пост главы правительства в 2019 году, став второй женщиной на этом посту и самым молодым премьером в истории страны (ей тогда был 41 год). В политике она примерно четверть века: в парламент Дании ее избрали в 2001-м в возрасте 24 лет.