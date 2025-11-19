Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух областях России
Ранним утром российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Рязанской и Тамбовской областями, сообщили в Минобороны.
Все дроны были сбиты в период от 6:00 до 9:00 по мск. Восемь из них уничтожили над Рязанской областью, еще три перехватили над территорией Тамбовской области.
Накануне вечером в Рязанской области объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара. Местные жители получили оповещение с предупреждением в приложении МЧС.
За ночь дежурные средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник. По десять дронов уничтожили над Тамбовской и Воронежской областями, по три — над Ростовской и Ярославской. Два БПЛА перехватили в небе над Смоленской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.
