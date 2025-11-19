 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух областях России

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в Рязанской и Тамбовской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Ранним утром российские силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Рязанской и Тамбовской областями, сообщили в Минобороны.

Все дроны были сбиты в период от 6:00 до 9:00 по мск. Восемь из них уничтожили над Рязанской областью, еще три перехватили над территорией Тамбовской области.

Минобороны сообщило о перехвате 65 дронов за ночь
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне вечером в Рязанской области объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара. Местные жители получили оповещение с предупреждением в приложении МЧС.

За ночь дежурные средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник. По десять дронов уничтожили над Тамбовской и Воронежской областями, по три — над Ростовской и Ярославской. Два БПЛА перехватили в небе над Смоленской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

Теги
Анастасия Бычкова
беспилотники БПЛА дроны ПВО Минобороны
