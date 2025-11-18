Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник
Российские силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
По десять дронов были сбиты над Тамбовской и Воронежской областями. По три — над Ростовской и Ярославской. Два дрона перехватили в небе над Смоленской областью. По одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.
В ночь на 18 ноября режим беспилотной опасности вводили в Ивановской и Ярославской областях.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал ночью о введении плана «Ковер» на территории региона. На фоне беспилотной опасности работу приостанавливали аэропорты Саратова и Пензы, ограничения в них уже сняли.
За предыдущую ночь на 17 ноября силы ПВО сбили 36 беспилотников над семью регионами России.
