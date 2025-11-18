В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

Рязань (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Рязани и Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара, со ссылкой на оповещение в приложении МЧС сообщает ТАСС.

«Внимание! Угроза атаки МВШ (малоразмерный воздушный шар) на территории Рязани и Рязанской области», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, посоветовали зайти в ближайшее здание.

Последний раз малоразмерный воздушный шар сбивали над Россией более года назад: в октябре 2024 года Минобороны отчиталось, что ПВО уничтожила воздушный объект над территорией Ростовской области.