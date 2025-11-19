The Hill узнал о грядущем разговоре США со священниками о гонениях на УПЦ

Делегация духовенства и лоббистов, связанная с Русской православной церковью (РПЦ), проведет в США встречи в Белом доме и конгрессе, сообщает The Hill со ссылкой на чиновника из администрации главы американского государства.

Делегация заявила, что пытается привлечь внимание к религиозным преследованиям Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве.

«Офис по делам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви, чтобы обсудить преследование Украинской православной церкви», — сообщил собеседник The Hill.

Украинские чиновники и аналитики считают, что РПЦ используется Россией как инструмент пропаганды и разведки против Украины, пишет издание. В США некоторые республиканцы обеспокоены возможным влиянием России через православные церкви и требуют расследования.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической. Украинская Православная Церковь (УПЦ) весной 2022 года объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия и позицию патриарха Кирилла. В РПЦ после этого предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к расколу.

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», направленный на запрет деятельности на Украине РПЦ и организаций, связанных с ней, а также на предотвращение пропаганды идеологии «русского мира». Закон вступил в силу через 30 дней после публикации.

РПЦ и российские власти резко раскритиковали закон, заявив, что он приведет к массовым актам насилия против верующих и является очередным витком гонений на Украинскую православную церковь. В российском меморандуме об урегулировании, представленном на переговорах в Стамбуле, есть пункт о снятии ограничений на деятельность УПЦ.