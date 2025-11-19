 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

The Hill узнал о грядущем разговоре США со священниками о гонениях на УПЦ

Делегация духовенства и лоббистов, связанная с Русской православной церковью (РПЦ), проведет в США встречи в Белом доме и конгрессе, сообщает The Hill со ссылкой на чиновника из администрации главы американского государства.

Делегация заявила, что пытается привлечь внимание к религиозным преследованиям Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве.

«Офис по делам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви, чтобы обсудить преследование Украинской православной церкви», — сообщил собеседник The Hill.

Украинские чиновники и аналитики считают, что РПЦ используется Россией как инструмент пропаганды и разведки против Украины, пишет издание. В США некоторые республиканцы обеспокоены возможным влиянием России через православные церкви и требуют расследования.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической.

Украинская Православная Церковь (УПЦ) весной 2022 года объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия и позицию патриарха Кирилла. В РПЦ после этого предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к расколу.

Дмитриев обсудил с РПЦ признание вклада Кирка в развитие христианства
Политика

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», направленный на запрет деятельности на Украине РПЦ и организаций, связанных с ней, а также на предотвращение пропаганды идеологии «русского мира». Закон вступил в силу через 30 дней после публикации. 

РПЦ и российские власти резко раскритиковали закон, заявив, что он приведет к массовым актам насилия против верующих и является очередным витком гонений на Украинскую православную церковь. В российском меморандуме об урегулировании, представленном на переговорах в Стамбуле, есть пункт о снятии ограничений на деятельность УПЦ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Софья Полковникова
РПЦ США УПЦ Белый дом Конгресс
Материалы по теме
Дмитриев обсудил с РПЦ признание вклада Кирка в развитие христианства
Политика
В РПЦ рассказали подробности удара ВСУ по храму в Новой Таволжанке
Политика
РПЦ и депутаты предложили запретить убирать кресты с изображений храмов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Белоусов поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии Общество, 04:23
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 04:03
The Hill узнал о грядущем разговоре США со священниками о гонениях на УПЦ Политика, 04:00
Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума за второй срок Политика, 03:07
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков Политика, 02:57
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Сенат США решил сразу передать Трампу закон о раскрытии файлов Эпштейна Политика, 02:09
Путин заявил о вкладе России в мировые энергорынки и мешающих «извне» Политика, 02:07
В Киевской области сработала ПВО Политика, 01:54
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 01:34
Фицо попросил Рютте об усилении противовоздушной обороны Политика, 01:33
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине запчастей для ПВО Patriot Политика, 01:29
Telegraph написала о «потере связи с реальностью» Зеленским Политика, 01:24