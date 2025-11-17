Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова (Донское) сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Меры ввели в аэропорту Тамбова в 1:15 мск. Ограничения затронули также авиагавань Пензы. Об их снятии Кореняко сообщил в 5:10 мск.
Материал дополняется.
