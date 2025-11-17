 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Аэропорт Тамбова возобновил прием и отправку рейсов

В аэропорту Тамбова (Донское) сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Меры ввели в аэропорту Тамбова в 1:15 мск. Ограничения затронули также авиагавань Пензы. Об их снятии Кореняко сообщил в 5:10 мск.

Материал дополняется. 

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Суд в Якутии отказал в возврате квартиры, проданной из-за мошенников Общество, 06:07
Альфа-банк начал тестировать оплату «взглядом» Общество, 06:01
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:55
Власти Харьковской области сообщили о погибших после взрывов Политика, 05:48
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В РПЦ призвали священников «не подставляться» во время проповеди Общество, 04:23
Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области Политика, 04:22
В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность» Политика, 03:59
Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане Политика, 03:40
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России Политика, 03:37
Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения Политика, 03:11
Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного «Динамо» Спорт, 03:03
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58