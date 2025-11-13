В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром
В аэропорту Геленджика временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в посте Кореняко.
Меры приняты ради безопасности полетов.
Закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика открыли для полетов в июле. Первый рейс туда вылетел 18 июля. С 9 июля в воздушном хабе также действуют ограничения: регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 мск до 20:00 мск.
