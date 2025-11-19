Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума за второй срок

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 38%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения к власти, согласно опросу Reuters/Ipsos. Reuters пишет, что поддержка американского лидера упала на 3 п.п. с момента проведения предыдущего опроса в начале ноября. Столько же составляет погрешность, говорится в материале.

Основные причины падения рейтинга Трампа — недовольство американцев его действиями по контролю стоимости жизни и расследованием дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Согласно опросу, поддержка Трампа среди республиканцев снизилась с 87% до 82%. Только 26% считают, что президент справляется с ростом цен, а около 65% респондентов критикуют его политику по этому вопросу. Основной экономический курс — повышение налогов на импортные товары — многие воспринимают как фактор удорожания жизни.

Снижение популярности Трампа может ослабить позиции республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, говорится в статье. Кроме того, лишь 20% американцев одобряют его действия по делу Эпштейна, и большинство считает, что правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

3 ноября CNN сообщил о падении рейтинга одобрения Трампа до 37%, ссылаясь на собственное исследование. Телеканал отмечал, что это почти соответствует рейтингу в 36% на том же этапе первого срока. Основные претензии в опросе сводились к положению дел в стране (68% респондентов считают, что дела идут плохо), а также экономике, например, 72% заявили, что она находится в плачевном состоянии.