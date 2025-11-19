 Перейти к основному контенту
Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума за второй срок

Reuters: рейтинг одобрения Трампа достиг минимума с момента возвращения к власти
Возвращение Трампа в Белый дом

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 38%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения к власти, согласно опросу Reuters/Ipsos. Reuters пишет, что поддержка американского лидера упала на 3 п.п. с момента проведения предыдущего опроса в начале ноября. Столько же составляет погрешность, говорится в материале.

Основные причины падения рейтинга Трампа — недовольство американцев его действиями по контролю стоимости жизни и расследованием дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Согласно опросу, поддержка Трампа среди республиканцев снизилась с 87% до 82%. Только 26% считают, что президент справляется с ростом цен, а около 65% респондентов критикуют его политику по этому вопросу. Основной экономический курс — повышение налогов на импортные товары — многие воспринимают как фактор удорожания жизни.

Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время второго срока
Политика
Дональд Трамп

Снижение популярности Трампа может ослабить позиции республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, говорится в статье. Кроме того, лишь 20% американцев одобряют его действия по делу Эпштейна, и большинство считает, что правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

3 ноября CNN сообщил о падении рейтинга одобрения Трампа до 37%, ссылаясь на собственное исследование. Телеканал отмечал, что это почти соответствует рейтингу в 36% на том же этапе первого срока. Основные претензии в опросе сводились к положению дел в стране (68% респондентов считают, что дела идут плохо), а также экономике, например, 72% заявили, что она находится в плачевном состоянии.

