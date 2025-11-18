Палата представителей США проголосовала за раскрытие всех файлов Эпштейна

Теперь законопроект направят в сенат и в случае одобрения верхней палатой — на подпись Трампу. Тот поддерживает раскрытие файлов Эпштейна, хотя раньше был против. Имя президента недавно всплыло в опубликованных письмах финансиста

Члены Палаты представителей США на пресс-конференции, посвящённой Закону о прозрачности файлов Эпштейна, Вашингтон, США (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Минюст рассекретить и опубликовать в течение 30 дней все оставшиеся материалы федерального расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Билль был вынесен на голосование после того, как межпартийная группа конгрессменов собрала необходимые 218 подписей под специальной петицией, которая позволила миновать его рассмотрение профильными комитетами (англ. discharge petition).

«Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act) был внесен на рассмотрение палатой представителей республиканцем Томасом Мэсси и демократом Ро Ханна.

Законопроект был одобрен почти единогласно: его поддержали 427 членов нижней палаты конгресса США, включая 216 республиканцев. Против инициативы проголосовал представитель штата Луизиана Клей Хиггинс (республиканец). Воздержались пять человек, в том числе двое республиканцев.

Теперь законопроект направят в контролируемый республиканцами сенат. В случае одобрения верхней палатой документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который в последнее время публично заявляет, что готов поддержать полный выпуск материалов, хотя ранее резко выступал против этой инициативы.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Почему дело Эпштейна вновь оказалось в центре внимания

Повторную волну интереса к делу Эпштейна спровоцировала публикация новых электронных писем покойного финансиста, где он напрямую упоминает Трампа. Три наиболее компрометирующих письма были обнародованы демократами из комитета палаты представителей по надзору. В них Эпштейн пишет, что президент «конечно, знал о девушках, потому что просил Гислейн остановиться». В письме самой Максвелл финансист утверждает, что республиканец провел с одной из жертв, чье имя скрыто, несколько часов. Эпштейн, впрочем, не говорит, совершал ли Трамп какие-либо преступные действия в отношении девушки. Позднее в тот же день комитет обнародовал весь массив имейлов на 20 тыс. страниц; в них имя президента США упоминается не менее 1,5 тыс. раз, однако прямых доказательств совершения им преступлений в этих письмах нет.

Трамп и Эпштейн долгое время вращались в одних кругах. В 2002 году в интервью New York Magazine Трамп говорил: «Я знаю Джеффа 15 лет. Отличный парень… Говорят, он любит красивых женщин не меньше меня, и многие из них довольно юные». Летом 2025 года Трамп заявил, что разорвал отношения с Эпштейном и запретил ему появляться в клубе при своем поместье Мар-а-Лаго после инцидентов с «кражей девушек» из спа-салона.

История Эпштейна стала центральным элементом конспирологических теорий в правом медиапространстве — от Pizzagate до QAnon. Согласно последней, Соединенными Штатами управляет некая секта сатанистов-педофилов из числа элиты, а Трамп — единственный политик, который с ними борется. По данным американского Института изучения общественных религий (Public Religion Research Institute, PRRI), пятая часть всех американцев и свыше четверти республиканцев согласны с ключевыми утверждениями QAnon. NPR и Ipsos еще в 2020 году выяснили, что более трети американцев верят в существование «глубинного государства» (deep state), работающего против Трампа.

На фоне популярности конспирологических теорий дело Эпштейна стало своего рода маркером доверия к власти. По данным опроса PBS/NPR/Marist за сентябрь 2025 года, около трех четвертей американцев выступают за публикацию всех материалов федерального правительства по делу Эпштейна. Yahoo/YouGov в середине 2025 года зафиксировали, что почти 70% американцев, включая большинство республиканцев, уверены: федеральное правительство скрывает часть данных о результатах расследования. А согласно июльскому опросу CNN/SSRS, лишь 3% американцев удовлетворены объемом обнародованной информации по делу.

На фоне растущего давления три конгрессвумен, представляющие Республиканскую партию (Марджори Тейлор Грин, Нэнси Мэйс и Лорен Боберт), поддержали петицию о вынесении законопроекта Мэсси и Ханны на голосование, несмотря на попытки Белого дома отговорить их от этого шага. Заключительную, 218-ю подпись поставила демократ Аделита Грихальва практически сразу после принятия присяги 12 ноября.

Почему Трамп радикально изменил позицию по публикации материалов

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал рассекретить файлы Эпштейна и критиковал предыдущее руководство за то, что оно этого не сделало. Однако оказавшись в Белом доме, он занял противоположную позицию, называя дело «скучным» и критикуя своих однопартийцев, призывающих к раскрытию материалов следствия, за то, что они «купились» на уловку демократов.

12 ноября Трамп заявил, что, раздувая скандал вокруг дела Эпштейна, Демпартия пытается отвлечь внимание общественности от последствий рекордного по продолжительности шатдауна, который завершился практически одновременно с публикацией писем покойного финансиста. Президент США также сообщил, что вместо публикации материалов старого расследования поручил Минюсту и ФБР начать расследование в отношении возможных связей Эпштейна с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, бывшим министром финансов и профессором Гарварда Ларри Саммерсом, основателем сети LinkedIn и донором Демпартии Ридом Хоффманом, а также с банком JPMorgan and Chase и «многими другими людьми и организациями».

Однако уже 16 ноября Трамп написал в соцсети Truth Social, что члены палаты представителей от Республиканской партии все же должны проголосовать за раскрытие файлов Эпштейна, поскольку его администрации «нечего скрывать». Уже 17 ноября он сообщил, что подпишет законопроект, если тот будет одобрен конгрессом. Спикер палаты представителей Майк Джонсон пояснил, что он и президент выступали против публикации материалов дела, чтобы защитить жертв Эпштейна от огласки.

По оценке Reuters, ключевым фактором стало принятие петиции о вынесении на голосование законопроекта по файлам Эпштейна вопреки позиции Белого дома. Newsweek отмечает, что дело Эпштейна стало слабым местом администрации Трампа с точки зрения консервативных избирателей, а аналитик CNN Гарри Энтен называет его «худшим вопросом» для президента по сравнению с прочими.

AP отмечает, что изменение в позиции Трампа — это еще и попытка вернуть контроль над повесткой на фоне предстоящих в следующем году промежуточных выборов. Не меньший удар его позициям, чем опубликованные демократами три письма, нанесла найденная пользователями интернета переписка Джеффри Эпштейна с братом Марком. В ней они обсуждают, что у России якобы могут быть в распоряжении снимки того, как Трамп вступил в интимную связь с неким Баббой (Bubba) — это ласковое прозвище, которое в семьях дают старшему брату, а еще это известная кличка 42-го президента США Билла Клинтона. Марк Эпштейн, впрочем, опроверг, что упоминаемый в переписке Бабба — это Клинтон.

«Они были просто частью юмористического личного разговора между двумя братьями и никогда не предназначались для публикации или для того, чтобы их воспринимали как серьезные заявления», — заявил он Newsweek. Однако пользователи Сети продолжили публиковать в соцсетях видео с Трампом и Клинтоном с непристойным подтекстом.

Трамп также пытается снизить потери от уже начавшегося внутрипартийного бунта, считает AP. Марджори Тейлор Грин — одна из трех конгрессвумен, публично поддержавших петицию Мэсси, ранее была одной из наиболее лояльных сторонниц Трампа в палате представителей. Сейчас американский президент называет ее «предательницей» и угрожает поддержать оппонента конгрессвумен на промежуточных выборах 2026 года.