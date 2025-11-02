 Перейти к основному контенту
Ученые объяснили, как Солнце ускорило комету 3I/ATLAS

Фото: NASA / ESA / Global Look Press
Негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано со вспышками на Солнце, считают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые полагают, что повлиять на «ход» кометы могли облака плазмы (газа из ионов и электронов), выброшенные Солнцем около 10 дней назад во время приближения 3I/ATLAS к перигелию (ближайшей к Солнцу точки орбиты). Накануне в поле зрения Земли появились активные солнечные центры, воздействовавшие на комету еще во второй половине октября.

Однако, по мнению экспертов, самым заметным мог быть поток, зафиксированный 24 ноября в результате мощной вспышки класса Х, которую зарегистрировали на обратной стороне Солнца двумя днями ранее.

3I/ATLAS была впервые включена в список околоземных тел 1 июля 2025 года, став третьим межзвездным объектом в Солнечной системе (на это указывает «3I»). В конце октября объект достиг перигелия. По расчетам, 3I/ATLAS окажется рядом с Землей — на дистанции 270 млн км — 19 декабря 2025 года, но не будет представлять угрозы для планеты. Увидеть комету с Земли можно будет в уже в ноябре—декабре.

Космолог из Гарвардского университета Ави Леб допускал, что комета может быть инопланетным кораблем. По его словам, на гипотезу о неестественном происхождении космического тела наталкивают размеры объекта. Леб утверждает, что объекты такого размера слишком редки, чтобы их появление во внутренней части Солнечной системы было случайным.

