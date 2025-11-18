Вице-мэр пожаловалась на «токсичность» жителей Воронежа

Людмила Бородина (Фото: Администрация городского округа город Воронеж)

Воронеж по уровню чистоты не уступает другим городам России, в которых, несмотря на более высокий бюджет, ситуация с уборкой мусора обстоит не лучше, заявила вице-мэр Воронежа Людмила Бородина и пожаловалась на «токсичность» и «неблагодарность» местных жителей, критикующих работу коммунальных служб города.

«Мне хочется сказать: «А вы были еще где-то в других городах, а если были, то где?» Покажите мне пальцем, где чище, чем в Воронеже. <...> Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой», — приводит ее слова издание «Площадь».

Она упомянула, что несколько раз посещала Нижний Новгород, который, по ее словам, проигрывает Воронежу по работе коммунальных служб. По чистоте Воронеж не уступает даже Москве, заверила Бородина.

Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем телеграм-канале сообщил, что обсудил с Бородиной ее выступление. Он отметил, что чаще всего местные жители жалуются на существующие проблемы, и эти проблемы нужно решать, а не критиковать горожан.

«Договорились, что таких высказываний допускать мой заместитель больше не будет», — заверил он.