Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА на Воронеж

Гусев: в Воронеже обломки беспилотников повредили кровлю дома и автомобиль
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средства ПВО обнаружили и сбили в небе Воронежа несколько воздушных целей — беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Он уточнил, что обломки сбитых дронов повредили частный дом и автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Гусев также предупредил, что после уничтожения дронов на земле могут оставаться взрывоопасные элементы

Позже губернатор сообщил об отмене режима угрозы БПЛА в Воронеже, но сохранении этой опасности на территории региона.

Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник
Политика

Воронежская область неоднократно подвергалась украинским налетам. Так, утром 18 ноября Гусев сообщил, что после ночной атаки осколки одного дрона повредили остекление в торговом центре, никто не пострадал.

До этого, 16 ноября, в регионе в результате падения обломков беспилотника повреждения получил инфраструктурный объект, где начался пожар. Огонь оперативно потушили.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Воронежская область атака дронов беспилотники БПЛА Александр Гусев
