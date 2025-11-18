Гусев: в Воронеже обломки беспилотников повредили кровлю дома и автомобиль

Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА на Воронеж

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средства ПВО обнаружили и сбили в небе Воронежа несколько воздушных целей — беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Он уточнил, что обломки сбитых дронов повредили частный дом и автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Гусев также предупредил, что после уничтожения дронов на земле могут оставаться взрывоопасные элементы

Позже губернатор сообщил об отмене режима угрозы БПЛА в Воронеже, но сохранении этой опасности на территории региона.

Воронежская область неоднократно подвергалась украинским налетам. Так, утром 18 ноября Гусев сообщил, что после ночной атаки осколки одного дрона повредили остекление в торговом центре, никто не пострадал.

До этого, 16 ноября, в регионе в результате падения обломков беспилотника повреждения получил инфраструктурный объект, где начался пожар. Огонь оперативно потушили.

