Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА на Воронеж
Средства ПВО обнаружили и сбили в небе Воронежа несколько воздушных целей — беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
Он уточнил, что обломки сбитых дронов повредили частный дом и автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.
Гусев также предупредил, что после уничтожения дронов на земле могут оставаться взрывоопасные элементы
Позже губернатор сообщил об отмене режима угрозы БПЛА в Воронеже, но сохранении этой опасности на территории региона.
Воронежская область неоднократно подвергалась украинским налетам. Так, утром 18 ноября Гусев сообщил, что после ночной атаки осколки одного дрона повредили остекление в торговом центре, никто не пострадал.
До этого, 16 ноября, в регионе в результате падения обломков беспилотника повреждения получил инфраструктурный объект, где начался пожар. Огонь оперативно потушили.
