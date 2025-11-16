В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

В Воронежской области при падении обломков БПЛА был поврежден инфраструктурный объект, там возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Возгорание было оперативно потушено, уточнил Гусев.

Всего в ночь на 16 ноября силы ПВО перехватили шесть беспилотников в двух районах и одном городском округе Воронежской области.

Пострадавших нет. В одном районе при падении подавленного БПЛА поврежден фасад частного дома и забор, уточнил губернатор.

Российские силы ПВО за период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 мск 16 ноября уничтожили 57 беспилотников ВСУ над регионами, сообщило Минобороны. Больше всего дронов — 23 — сбили в Самарской области, еще 17 — в Волгоградской области, по пять — в Саратовской и Ростовской областях, по три — в Курской и Воронежской областях, один — в Брянской области.