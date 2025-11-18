Обломки дрона повредили фасад торгового центра в Воронежской области
Ночью в Воронежской области были уничтожены 11 беспилотников, осколки одного, по предварительным данным, повредили остекление в торговом центре, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
18 ноября в 7:59 мск на территории региона объявили опасность атаки БПЛА, в 8:31 опасность отменили. Ночью в регионе также вводили тревогу, к 6 утра ее отменили.
Ранее, 16 ноября, в Воронежской области военные уничтожили несколько дронов. Тогда никто из жителей не пострадал, был поврежден фасад частного дома и забор.
Всего за ночь над разными регионами России сбили 31 беспилотник. В Воронежской и Тамбовской областях — по десять дронов, три — над Ростовской и Ярославской областями, еще два — над Смоленской областью. В Брянской, Курской и Орловской областях по одному.
В Тамбовской области обломки упали на территорию предприятия, никто не пострадал, ущерб устанавливается.
