«ВымпелКом» заявил о росте заражений смартфонов шпионским софтом
«ВымпелКом» фиксирует рост случаев заражений смартфонов абонентов через шпионские программы. Об этом на SOC Forum 18 ноября заявил президент компании Александр Панков.
По его словам, звонки с подменных номеров уже «ушли в прошлое», но на их место пришли виртуальные АТС, звонки в мессенджерах и другие новые паттерны поведения мошенников.
«У нас есть ощущение, что следующим этапом будет не развитие социальной инженерии, а вредоносное программное обеспечение, потому что мы отмечаем довольно стремительный рост числа заражений абонентских устройств самыми разнообразными вредоносными программами. К этому тренду надо готовиться, как и к последующим угрозам», — рассказал он.
На сегодняшний день, по словам Панкова, на сети «ВымпелКома» заблокировано около 3,5 млрд звонков, из которых 700 млн — звонки мошенников.
В 2024 году в Банк России поступило 28,3 тысячи жалоб на мошеннические действия — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля таких обращений в общем числе негативных отзывов банковских клиентов выросла с 9,3% до 13,8%. Всего за год регулятор получил 205 тысяч жалоб на кредитные организации.
Тема мошенничества при этом второй год подряд входит в тройку наиболее частых. В июне 2025 года аналитический центр НАФИ и компания «Ингосстрах» показали результаты исследования, согласно которым 94% опрошенных россиян сталкивались с мошенничеством за последний год.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом
Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями
Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters