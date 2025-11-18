 Перейти к основному контенту
«ВымпелКом» заявил о росте заражений смартфонов шпионским софтом

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«ВымпелКом» фиксирует рост случаев заражений смартфонов абонентов через шпионские программы. Об этом на SOC Forum 18 ноября заявил президент компании Александр Панков.

По его словам, звонки с подменных номеров уже «ушли в прошлое», но на их место пришли виртуальные АТС, звонки в мессенджерах и другие новые паттерны поведения мошенников.

«У нас есть ощущение, что следующим этапом будет не развитие социальной инженерии, а вредоносное программное обеспечение, потому что мы отмечаем довольно стремительный рост числа заражений абонентских устройств самыми разнообразными вредоносными программами. К этому тренду надо готовиться, как и к последующим угрозам», — рассказал он.

На сегодняшний день, по словам Панкова, на сети «ВымпелКома» заблокировано около 3,5 млрд звонков, из которых 700 млн — звонки мошенников.

«Сбер» заявил о росте числа подростков, вовлекаемых в мошенничество
Общество
Фото:Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

В 2024 году в Банк России поступило 28,3 тысячи жалоб на мошеннические действия — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Доля таких обращений в общем числе негативных отзывов банковских клиентов выросла с 9,3% до 13,8%. Всего за год регулятор получил 205 тысяч жалоб на кредитные организации.

Тема мошенничества при этом второй год подряд входит в тройку наиболее частых. В июне 2025 года аналитический центр НАФИ и компания «Ингосстрах» показали результаты исследования, согласно которым 94% опрошенных россиян сталкивались с мошенничеством за последний год.

