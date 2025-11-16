 Перейти к основному контенту
Общество
0

«Сбер» заявил о росте числа подростков, вовлекаемых в мошенничество

«Сбер»: число подростков, вовлекаемых в мошенничество, выросло более чем на 30%
Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил об «опасной» тенденции — мошенники все чаще вовлекают в преступные схемы детей и подростков. По данным банка, количество несовершеннолетних, пострадавших или участвовавших в мошенничествах, выросло более чем на 30% за последние два года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кузнецов выделил три основные схемы обмана. В первой преступники через игровые чаты или соцсети предлагают выгодно обменять игровую валюту или редкие предметы, убеждая ребенка тайно взять телефон родителя и перевести деньги через банковские приложения.

WhatsApp рассказал пользователям, как определить сообщения от мошенников
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Во второй схеме они звонят от имени госорганов — Росфинмониторинга или ФНС. Мошенники сообщают о неучтенных ценностях родителей и угрозе уголовного преследования, заставляя детей передать семейные сбережения и драгоценности курьеру под предлогом «официальной декларации».

Третья схема направлена на подростков старше 14 лет. Под предлогом доставки посылки или получения товара мошенники выманивают код из СМС для авторизации на «Госуслугах». Затем другой мошенник, представляясь сотрудником госпортала, запугивает оформлением кредитов на финансирование экстремизма и требует перевести деньги на «безопасный счет».

Для защиты детей Кузнецов рекомендует родителям регулярно обсуждать с ними правила финансовой безопасности: не разглашать пароли и коды из СМС, не передавать данные банковских карт и помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не просят совершать операции с деньгами.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Сбербанк мошенничество мошенник мошенники интернет-мошенники обман деньги

