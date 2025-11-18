 Перейти к основному контенту
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Отключения мобильного интернета в ряде российских регионах оправданы и необходимы, а оценку их эффективности должны дать специалисты силовых ведомств. Об этом, как передает корреспондент РБК, завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Думаю, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства», — сказал Песков.

Он уточнил, эти меры являются оправданными и необходимыми. В Кремле исходят из того, что отключения мобильного интернета считают целесообразным российские силовые ведомства, которые отвечают за обеспечение безопасности.

Материал дополняется

Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
