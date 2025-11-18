Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета
Отключения мобильного интернета в ряде российских регионах оправданы и необходимы, а оценку их эффективности должны дать специалисты силовых ведомств. Об этом, как передает корреспондент РБК, завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Думаю, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства», — сказал Песков.
Он уточнил, эти меры являются оправданными и необходимыми. В Кремле исходят из того, что отключения мобильного интернета считают целесообразным российские силовые ведомства, которые отвечают за обеспечение безопасности.
Материал дополняется
