СК возбудил дело против опеки из-за убийства ребенка в Балашихе
Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в отношении органов опеки по поводу убийства ребенка в Балашихе. Как сообщает ведомство, возбуждено дело о халатности.
В СК полагают, что органы опеки не приняли «меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка».
Максимальное наказание по соответствующей ст. 293 УК — лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Следствие также предъявило обвинения в убийстве шестилетнего ребенка его матери. Максимальное наказание по этой статье (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) — пожизненное лишение свободы.
Накануне женщина призналась в убийстве. Голову ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве, а тело — в квартире в Балашихе. Следствие полагает, что мать убила сына у себя в квартире. О найденной части тела ребенка прокуратура сообщила 16 ноября.
